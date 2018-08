Dólar sube 100% en el último año e inversores están desconcertados

En una jornada de nerviosismo entre los inversores, nuevamente el tipo de cambio se llevó toda la atención, generado una suba diaria del 7,3% y finalizando el miércoles en 34 pesos el mayorista.

Hoy fue la moneda que más se devaluó en el mundo, seguido por la Lira Turca que cayó un 2,9% y el peso colombiano con una devaluación del 1,17%. Haciendo un balance en términos mensuales, vemos que la Lira Turca sigue siendo la que más se devalúa con un 24% de caída y el peso argentino pierde un 19,25% en el mes. La tercer moneda que más se devaluó en agosto es hasta el momento el real brasilero con un 9% de perdida.

Ahora bien, mirando en retrospectiva, vemos que el dólar en argentina ya acumula una suba de 99,70% desde los mínimos de agosto de 2017 cuando operaba en torno a los 17,00 pesos.

Entre los operadores del mercado hay desconcierto. “El discurso de Macri no tranquilizo al mercado. No dio pistas sobre las medidas que piensa llevar a cabo para tranquilizar el mercado y genero mayor incertidumbre. No vemos que se calme el mercado y vive en plena histeria. La suba del dólar de hoy implica que la corrida no termino y que de hecho, se reavivó”, señala un trader de un banco local.

Desde una importante sociedad de bolsa de la city porteña sostienen que los clientes han desarmado importantes posiciones de todo activo de riesgo. “Clientes toman la perdida de posiciones compradas hace meses e incluso con el inicio de la era Macri y priorizan la liquidez. La caución en dólares es la inversión del momento”