Las advertencias de Machinea, Artana y Solanet ante el renovado acuerdo Macri-FMI

Los economistas no son del todo optimistas sobre el impacto que puede tener sobre la economía y los mercados el anuncio del presidente Mauricio Macri de que la Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que adelante todos los fondos necesarios para cubrir el programa financiero del año próximo.

Daniel Artana, de FIEL, fue quien se mostró más positivo, al afirmar que "el anuncio fue contundente", aunque "no puede saber qué consecuencias tendrá de manera tan inmediata".

Daniel Artana

"Debería bajar el riesgo país, y hay que mirar el comportamiento de los bonos", dijo Artana, y añadió que el derrotero del "dólar todavía tendrá algunos días de ruido". "Lo que se debe observa es la tendencia", enfatizó el economista.

De todos modos, Artana reconoció que si bien resulta evidente que el Presidente hizo el anuncio tras hablarlo primero con la directora del Fondo, Christine Lagarde, los mercados no se calmarán hasta ver cómo se plasma el nuevo acuerdo con el FMI "en los papeles", porque "hay mucho escepticismo sobre Argentina".

Por su parte, José Luis Machina, ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central, dijo que no entiende que el FMI deba adelantar más dinero cuando se suponía que el dinero ya estaba todo, aunque reconoció que últimamente se hablaba de un faltante de u$s 6000 millones, u$s 8000 millones e incluso u$s 12.000 millones para cubrir el financiamiento hasta diciembre de 2019.

José Luis Machinea

Para Machinea, hasta ver cómo se plasma el nuevo acuerdo de Argentina con el FMI y cuánto es lo que el Fondo va a adelantar, "no se podrá anticipar cuál puede ser el efecto" que tendrá esa medida sobre la economía y los mercados.

El problema del financiamiento

Manuel Solanet, economista de Libertad y Progreso, espera una repercusión favorable a corto plazo de los anuncios y que se calme el dólar los primeros días posteriores a que termine de plasmarse el acuerdo con el Fondo, pero dijo que tener resuelto el financiamiento no resuelve todo el problema.

Manuel Solanet

"La confianza de los mercados volverá cuando se hagan las reformas estructurales pendientes. En especial, la corrección de los desequilibrios, y sobre todo el déficit fiscal", enfatizó Solanet.

"Acordar con el FMI es bueno, pero esto ya ocurrió y hemos visto que parte de los fondos de esos acuerdos se fue a sostener el tipo de cambio, mientras que lo genuino hubiera sido usarlos para bajar el déficit", remarcó Solanet.

Sobre la devaluación, Solanet dijo que el dólar está teniendo movimientos espasmódicos. "Los anuncios como el que hizo Macri logran algo de calma, pero esta será definitiva cuando antes de consiga la convergencia al equilibrio fiscal".

No obstante, el economista adelantó que la demanda de divisas continuará, porque "la gente no quiere ahorrar en pesos, sino en dólares".