Melconian: “Acá más que confianza, se necesita plata”

El economista Carlos Melconian opinó hoy que si bien la confianza es importante, “hay que pilotear la transición con plata y generar las condiciones para tener un programa económico serio".

Esta mañana, en diálogo con radio Mitre, aseguró "que la crisis actual tiene arreglo. Esto es una transición, lo primero que tenes que saber es si compartís el diagnóstico y no intentar en diez días resolver lo que no se hizo en tres años. La palabra acá es pilotear".

En ese sentido, dijo que "acá más que confianza, se necesita plata ahora", y anticipó lo que el presidente Mauricio Macri anunciaría minutos después sobre “un adelanto por parte del Fondo Monetario sobre los fondos necesarios”. En ese sentido, sostuvo: "Sí es el Fondo que conozco desde cuando mi abuela era jovencita, algo va a pedir a cambio".

"En este escenario del piloteo con plato, va a haber que seguir piloteando la herencia, desarmando la mala praxis, lidiando con los 70 años de bimonetarismo, que nunca se resolvió en la Argentina y sacar el Presupuesto", planteó Melconian.

"Este es el escenario, más los cuadernos de las coimas K con las que este Gobierno va a enfrentar las elecciones de 2019”, agregó.

"Más la complementación de medidas puente para justamente armar el puente, porque tienen que consolidar los números fiscales, porque esto no es contra nada. Sino va a terminar siendo que en lugar de ir a buscar dinero al mercado, lo terminó poniendo el FMI contra nada, y eso no existe. No existen los pases mágicos", amplió.

En ese sentido, advirtió que "hay que tener cuidado con sentarte y decir que esto es un problema de confianza. Por eso, mucho cuidado con los que no aconsejen al Presidente, en no irse de mambo con los pases mágicos, porque gratis no viene nada".

"Creo en las expectativas y la confianza, no en los relatos. Ahora una enorme dosis de realismo sería pararlo con plata, con contenido, con contrapartida. Ahora hay negociar lo que haya que negociar, cosas muy simples, como bajar el riesgo país, para parar la bimonetariedad".