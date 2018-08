Vivienda, cloacas, gas y medicina: así vivimos los argentinos

En la Argentina, –casi– la mitad de la población tiene acceso a los servicios públicos y un nivel, básico, de bienestar garantizado. Pero, ¿cómo vive la otra mitad?

Según el Informe técnico de condiciones de vida, elaborado por el Indec en base a la información relevada para la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 9.464.676 de personas no tienen cloacas (el 34,4% de la población que se concentra en los 31 aglomerados urbanos relevados), otras 9.354.301 (33,9%) no tiene acceso a la red de gas natural y 3.228.476 (11,7%) no cuentan con agua corriente.

Además, un 24,5% de las personas vive en viviendas en las que la calidad de materiales de construcción son insuficientes (9%) o parcialmente insuficientes (15,5%). Es decir, predominan pisos de tierra, ladrillo sueltos o cemento sin revestimientos y techos de chapa, cartón u otros más sólidos pero sin cielorraso.

Por otra parte, hay 3.647.000 de personas de esos 31 aglomerados urbanos que viven en zonas inundables, y 2.133.000 personas que viven cerca de basurales.

En la proporción dueños-inquilinos, el informe destaca que un 66,3% (o 18.290.000 personas) es propietaria de su hogar y del terreno en el que se construyó (a esto se le agrega un 5,7% que tiene la propiedad sólo de la vivienda), versus el 16,1% (4.430.000) que son inquilinos y un 10% que son "ocupantes".