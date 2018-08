De Pablo: “Los que integran el Gobierno tienen un susto terrible”

El economista Juan Carlos De Pablo sostuvo hoy que quienes integran el Gobierno “tiene un susto terrible, pero que no lo van a reconocer públicamente”. En ese sentido, consideró que “es bueno” porque “ahora hay un realismo que antes no se tenía y eso es un dato importante”.

“Creo que este Gobierno hace cuatro meses estaba en la fantasía y hoy no, ese es un punto importantísimo. El Banco Central (BCRA) hoy está peleando con un realismo que antes no tenía y esto es un dato importante, los detalle no tengo como saberlo. Hay que prestarle mucha atención a la actitud”, opinó De Pablo en diálogo con radio La Red.

“En el mundo politizado el Fondo Monetario (FMI) es el cuco que nos viene a matar a todos y la verdad que es exactamente al revés. Macri en el plano político internacional se vende fenómeno”.

Acá hay una sola meta, una sola condición que es la fiscal y eso se está cumpliendo. Si tiene que adelantar algún pago en estas condiciones lo van a lograr, juzgando actitudes y decisiones públicas”, consideró el economista.

Para De Pablo, “estamos lejos del default”, no obstante recordó que hace tiempo atrás había adelantado que “si seguíamos por el mismo camino íbamos a chocar”. En ese contexto, señaló que “no había que ir a la universidad para darse cuenta que si vos tenes un esquema atado al endeudamiento, estás a la merced de que pase un meteorito y te cambie todo. En este momento tenemos el mundo en contra, y eso debe ser un argumento para decir hagamos más cosas para terminar con el déficit fiscal. Porque lo que quiere decir es que si no los precisamos más a las tormentas extranjeras las vamos a empezar a mirar de costado”.

Por otro lado, con respecto a la actitud que está teniendo Macri ante la crisis actual, el economista explicó: “Los presidentes están para decir que las cosas van a mejorar, pero lo que rescato de Macri es que cuando se asustó y tuvo que tomar decisiones, gracias a Dios, las tomó”.

“No te lo van a decir públicamente pero quienes integran el Gobierno tienen un susto terrible, y eso es bueno”, consideró.

Por lo que evaluó, al finalizar, que “más importante que ver los números, es ver las personas que están a cargo”, porque “estos son los momentos que los funcionarios tiene alta responsabilidad ejecutiva”.