Duhalde: "La situación social es peor que en 2001"

El ex presidente Eduardo Duhalde criticó hoy la política económica del Gobierno y advirtió que la situación social es "peor que en 2001". Además, habló de su relación con el matrimonio Kirchner y cuestionó a la expresidenta de quien dijo que "no es revolucionaria ni peronista".

"La situación social la veo peor que en 2001", aseguró en diálogo con el canal C5N, y agregó que el de Mauricio Macri "es un gobierno que ha defraudado a mucha gente".

"Estamos en una situación que cada vez se complica más, con un gobierno al que le cuesta mucho entender los problemas y que después es pésimo en la toma de decisiones", cuestionó.

Y agregó: "La situación es peor que en 2001. Chiche sigue con el mismo trabajo que hacía con 'Las Manzaneras' y ahora vemos por WhatsApp lo que antes veíamos por intermedio de los camioneros que llevaban los alimentos del Plan Vida. La situación es muy brava, muy difícil".

En esa línea, afirmó: "No conocen, y si conocen no les interesa, la verdadera situación de la gente".

La relación con los Kirchner

Duhalde opinó también sobre el posible pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner, tras los allanamientos en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas.

"Hay que probar los delitos, somos todos iguales ante la ley. Con un fallo el desafuero debería producirse. Yo creo que Menem no tendría que haber sido electo, tengo un gran efecto pero creo que no debería estar en el Senado", afirmó.

El ex gobernador de Buenos Aires sorprendió al revelar que, pese a la interna que los enfrentó luego de 2003, siguió teniendo buena relación con Néstor Kirchner.

"Yo era amigo de Néstor, sólo teníamos ideas distintas. Para mí su error fue seguir las políticas de Laclau, de buscar un enemigo y enfrentarlo. Pero él era verdaderamente peronista, Cristina no es. Ella es cristinista, no es revolucionaria y para ella Perón era 'un viejo de mierda'. Me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho a (Eduardo) Cafiero", concluyó.