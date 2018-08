Tinelli, Cristina y Francisco: Vidal y todas su definiciones

María Eugenia Vidal desmintió las versiones que ubicaban a Marcelo Tinelli como candidato a jefe de Gobierno por Cambiemos, de las que dijo que "son un disparate".

En una entrevista con la cadena CNN, la gobernadora bonaerense se refirió, además, a la causa de los cuadernos de las coimas y fustigó a la ex presidenta Cristina Kirchner por las dilaciones en permitir los allanamientos a sus propiedades; y dijo, por otra parte, "no coincidir" con los polémicos dichos del papa Francisco sobre los homosexuales.

A continuación, un repaso por sus principales definiciones.

La candidatura de Tinelli

Al ser consultada sobre el rumor de una candidatura de Marcelo Tinelli dentro del PRO, la mandataria contó que se reúne con él una o dos veces al año, y que le interesa la opinión del animador porque "es un actor importante en los medios".

Alta imagen, baja intención de voto: cómo mide Tinelli contra Macri y Cristina https://t.co/mgeaTl1efV pic.twitter.com/0MHPc3ZkX5 — Cronistacom (@Cronistacom) August 21, 2018

Sin embargo, aclaró: "Fue una reunión como las anteriores pero a ésta se le dio más trascendencia. Me parece un disparate que Tinelli sea candidato, como dijo (Jorge) Rial, por Cambiemos. No hubo ninguna conversación de ese estilo".

Por otra parte, ante la pregunta de si ella será candidata a presidenta, Vidal evitó una definición y dijo que "es natural que el periodismo tenga interés, pero la gente no lo tiene". Y continuó: "Mi preocupación hoy está en recorrer la provincia, controlar y ver dónde están los problemas".

"Me parece un disparate que Tinelli sea candidato, como dijo (Jorge) Rial, por Cambiemos. No hubo ninguna conversación de ese estilo".

Cristina Kirchner y la causa de los cuadernos

Vidal también habló sobre la causa de los cuadernos de las coimas y la posible participación de la ex presidenta Cristina Kirchner en esta trama de corrupción.

"Creo que cuando uno es acusado de corrupción el peor camino es la victimización. Lo que hay que hacer es ir y mostrar todo en la Justicia. Creo que, en lugar de sentirse perseguida, si uno no tiene nada que ocultar abre las puertas de la casa, no espera que el Congreso autorice el allanamiento y tarda meses en discutirse esto. Quien nada tiene que ocultar, abre las puertas y muestra todo", afirmó en diálogo con el periodista Jonathan Viale.

Cristina se compara con Lula pero se mira en el espejo de Menem https://t.co/Mcz2icKkZi pic.twitter.com/j0uPyGGCzA — Cronistacom (@Cronistacom) August 25, 2018

La gobernadora añadió que la investigación, que involucra a varios empresarios (entre ellos el primo del Presidente, Angelo Calcaterra) y exfuncionarios, no sería posible sin el cambio que el país vive desde 2015.

"Este proceso solo es posible con una Justicia que avanza de manera independiente. Esto no iba a ser posible con (Daniel) Scioli presidente, (Carlos) Zannini vicepresidente y Aníbal Fernández gobernador. Esto pasa porque la Justicia se siente libre de trabajar", manifestó.

"Este proceso solo es posible con una Justicia que avanza de manera independiente. Esto no iba a ser posible con (Daniel) Scioli presidente, (Carlos) Zannini vicepresidente y Aníbal Fernández gobernador".

El Papa y sus dichos sobre los homosexuales

Vidal, además, se refirió a las repudiadas declaraciones del papa Francisco, quien recomendó recurrir a la psiquiatría cuando los padres constaten una tendencia homosexual en sus hijos desde la infancia.

"Lo escuché. El Papa es el pastor de todos los que somos católicos. Estoy muy de acuerdo con gran parte de cosas que piensa sobre todo porque lo conocí en su época en Buenos Aires en su cercanía con los más pobres y con las víctimas de trata y ahí me acerqué mucho a su trabajo", expresó.

Francisco reconoció el "fracaso" de la Iglesia para afrontar los casos de abusos https://t.co/c8m9nYwPOO pic.twitter.com/JjrlJIGyDm — Cronistacom (@Cronistacom) August 26, 2018

Pero aclaró: "Eso no quita que yo no esté de acuerdo con todo lo que dice. Y en esto claramente no estoy de acuerdo, pero es el mismo Papa que yo rescato en otros aspectos".

Los aportantes truchos

Al igual que en la causa de los cuadernos de las coimas, Vidal insistió en la "no victimización" al evaluar la polémica por los aportantes truchos de Cambiemos en las elecciones de 2017.

"Hace más de 20 años que trabajo en el Estado y nunca tuve una denuncia por corrupción. Es la primera denuncia sobre una campaña electoral, no sobre mi gobierno. Tengo todo para mostrar y nada para ocultar", afirmó.

"Hace más de 20 años que trabajo en el Estado y nunca tuve una denuncia por corrupción. Es la primera denuncia sobre una campaña electoral, no sobre mi gobierno. Tengo todo para mostrar y nada para ocultar"

Y continuó: "No hay que victimizarse, hay que presentarse a la Justicia, hacer auditoría interna como la que estoy haciendo para ver qué fue lo que pasó. Sería bueno saber cómo la persona que presenta la denuncia pudo saberlo, alguien usó ilegalmente una base de datos que no es de acceso público. Creo que hay que investigar todo. Yo no era candidata de esa campaña y no estaba a cargo, acompañé a los candidatos".

La tragedia en la escuela de Merlo

Vidal describió la explosión en la escuela de Merlo como "una tragedia dolorosa e inaceptable que es el resultado de décadas de un Estado ausente".

"Estamos tomando todos los recaudos para que no se repita. Los consejos escolares están para ocuparse de estos problemas, les pedimos que rindan cuenta de qué acciones llevaron adelante. Si no hicieron el relevamiento o no gastaron el presupuesto de $ 800.000.000 que se giraron este año para reparar las emergencias, les vamos a quitar los fondos y los vamos a denunciar penalmente", advirtió.

En esa línea, la mandataria sostuvo que eligió "el camino más difícil y por eso se siente tanto, pero es el que va a permitir no volver atrás". Y enfatizó: "No es el camino de ver como ganamos la siguiente elección, no es el fácil. Pone en juego nuestro capital político, pero ataca los problemas profundos que tiene la Argentina".