Poco alivio pese a que desisten de recomprar letras intransferibles

Operadores y analistas recibieron con buenos ojos ayer el anuncio del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne de un acuerdo preliminar con el FMI para eliminar el objetivo de recomprar las letras intransferibles que el Tesoro le colocó al Banco Central (BCRA) porque reduce las necesidades de financiamiento para el año próximo. Los bonos operaron más firmes y el riesgo país retrocedió 12 puntos a 688. Sin embargo, el foco del mercado sigue puesto en el programa financiero 2019, al que ven como clave para disipar el temor a un impago.

Argentina tendrá los dólares necesarios para sus servicios de deuda del año próximo, excluyendo las Letes, al refinanciar más de u$s 3.200 millones de un repo y u$s 2.800 millones de bonos con vencimiento en 2019, escribió Marcos Buscaglia, socio de Alberdi Partners, en una nota para sus clientes citada por la agencia Bloomberg. "La dislocación de los mercados argentinos son una tormenta en una tasa de té, ya que el gap de financiamiento en moneda extranjera es muy pequeño para un país del tamaño de la Argentina", escribió.

Según Alberdi Partners las necesidades de financiamiento para 2019 ascienden a los u$s 18.800 millones, de los cuales u$s 5600 millones son emisiones nominadas en dólares y u$s 13.200 billones son emisiones en pesos. "Si asumimos que un tercio de los pesos invertidos en Lebac son volcados a Letes en pesos, el Gobierno podría obtener hasta u$s 6300 millones en financiamiento extra durante el año, para ser usado en 2019", escribió Buscaglia. Además, consideró que los vencimientos de Letes en dólares podrían ser refinanciados en montos significativos gracias a que la demanda de inversores minoristas probablemente se mantenga.

El anuncio de Dujovne -ver página 2 del diario- no tuvo un gran impacto en las cotizaciones ayer, aunque el mercado de deuda al menos se movió a contramano de la plaza cambiaria, donde siguieron las presiones contra el peso. bonos soberanos extrabursátiles subieron en promedio un 0,3%, con un riesgo país que retrocedió 12 puntos para cerrar en 688 puntos. En Nueva York las emisiones de deuda argentinas terminaron con alzas, con el bono centenario a la cabeza gracias a su avance del 1,50% en el día.

El anuncio de Dujovne de que se dejará de lado el proyecto de recomprar unos u$s 3000 millones en letras intransferibles en manos del BCRA durante cada trimestre del año próximo descomprime las necesidades de financiamiento del Tesoro del año que viene. El plan original acordado con el FMI implicaba recapitalizar a la autoridad monetaria mediante emisiones de deuda que luego serían utilizadas para la recompra de esos papeles que el fisco le colocó a cambio de las reservas que se usaron para pagar deuda durante el Gobierno anterior; luego, el banco utilizaría el dinero para desarmar la "bola de nieve" de Lebac.

Más temprano este mes el presidente del BCRA, Luis Caputo, ya había anunciado que ese plan quedaba pospuesto y que utilizaría reservas para desarmar Lebac, con el visto bueno del Fondo. Menos necesidad de emitir deuda implicaría, en principio, una baja en los costos de financiamiento para el país, el punto que está en el eje de los temores de los inversores hoy.

"Para mi los anuncios van en la dirección correcta pero deberían profundizarse", dijo Miguel Zielonka de Econviews. "Se necesita publicar el programa financiero 2019 en detalle, no dejar que el mercado vaya estimando cifras de necesidades de financiamiento, porque si bien son muy alcanzables cuando todo el mundo tiene dudas los precios de los activos empiezan a responder al miedo y llegar a valores que no son racionales", agregó.