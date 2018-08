Cronista Charts: el castigo a los activos locales es desproporcionado

La vertiginosa pérdida de valor sufrida por los activos argentinos en lo que va del año no es un dato nuevo y son muchas las razones que explican la corrección: elevado déficit fiscal, fuerte debilidad en las cuentas externas, alta inflación. Con esta mezcla de ingredientes, cualquier cambio en el mundo repercute fuertemente.

Si bien son muchos los factores que afectan a los activos locales, Alexander Zawadzki, director de Schweber Securities, afirma que en las últimas semanas apareció un nuevo condimento a considerar, el riesgo de incumplimiento “default de la deuda”.

“Diferencias respecto al monto a cubrir del presupuesto 2019, en función de los escenarios de renovación en las Letes en dólares (alrededor de u$s 30.000 millones) y una corrida sobre el peso que no se extingue no ayudan a alcanzar una estabilidad de corto plazo”, afirma.

Por otro lado, Zawadski destaca que esta situación marcó fuertemente la pendiente de rendimientos de la curva de activos en dólares.

“Cuando comparamos la pendiente de rendimientos argentinos (nacionales y provinciales en dólares) de fines de julio con la que tenemos en estos días, notamos un cambio en su composición. Mientras en la parte larga de la curva observamos un deterioro promedio de los rendimientos del orden de 0,69%, en la parte corta el diferencial promedio es de una magnitud de 2,66%. Con lo cual hay un castigo desproporcionado a los activos locales", analiza.