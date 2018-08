Blejer: "La situación económica es grave, pero no con riesgo de colapso"

El economista y ex jefe del Banco Central Mario Blejer sostuvo hoy que "la situación económica de Argentina es grave pero no con riesgo de colapso como el que tuvimos a principios de siglo". Consideró que el Gobierno “logró corregir varias cosas “ pero avaluó que aún “no han tenido el efecto que deben tener”. No obstante, aseguró que se empezarán a ver en unos meses.

“La economía esta estancada en un a combinación negativa entre una inflación controlada pero alta y una caída en el producto en la segunda mitad del año. Creo que eso se va a revertir en el comienzo del año próximo”, planteó esta mañana Blejer en diálogo con radio La Red.

En ese sentido, el ex Banco Central explicó que el Gobierno de Mauricio Macri logró “corregir varias cosas, pero todavía no han tenido el efecto que tiene que tener”. Explicó que “en economía, a menos que tenga una intervención muy directa, las medidas tiene efectos varios meses más adelante. Es por eso que los efectos no se ven inmediatamente”.

“El efecto positivo demora en llegar y eso crea una situación de expectativas negativas y de un acompañamiento poco feliz a la medida que se van tomado”, agregó.

Para Blejer, “muchas de las políticas de este Gobierno no han sido explicadas, aún cuando han habido buenas noticias este Gobierno no las ha explicado bien”.

Al ser consultado sobre la inflacion hacia finales de este año, el economista consideró que se ubicará “bien por arriba del 20%, pero hay que esperar porque todavía quedan varias mese por delante”.

“La cifra va a estar muy por encima de lo que se esperaba”, insistió evitando mencionar un 30%, por considerarlo “demasiado alto”.

Hay una serie de cosas que no se ven en forma obvia, pero que juegan a favor. El endeudamiento de las firmas no es bestial como para no poder invertir. No invierten en este momento por las expectativas negativas, pero si se puede revertir esto creo que hacia final de año vamos a tener una reversión nuevamente tanto de la demanda de inversión como el consumo y esto va a dar vuelta a este círculo negativo.

Al finalizar, Blejer dijo que “hay una posibilidad bastante concreta de que la economía el año que viene esté funcionando bien, pero para eso hay que preservar el tipo de medidas que se han tomado. Si se toman medidas y se abandonan, se busca otro programa y se abandona, eso crea una situación que al final no se puede resolver”.