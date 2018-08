De qué hablan los traders en el comienzo de la semana

El mercado arranca una nueva semana luego de jornadas de intenso nerviosismo entre los operadores. Naturalmente, ver una baja del 30% en un solo día en una acción como fue el caso de Grupo Supervielle el viernes pasado, conlleva a un escenario de preocupación entre los participantes del mercado. Aun así, muchos ven a dicha baja como una oportunidad de compra gracias a que los ratios y valor relativo de la compañía han quedado bastante atractivos.

“Una caída del 30% en un solo día y mas del 70% en los últimos 5 meses deja a la acción en un nivel más que interesante para pensar en una inversión de largo plazo”, señaló un operador de acciones de una sociedad de bolsa local.

Si bien las tensiones se sienten en la parte bursátil del mercado, los nerviosismos también llegan a los economistas y analistas financieros porteños. “El mercado necesita un mayor grado de comunicación y de información sobre como se va a completar el programa financiero de 2019. Se rumorea sobre el paquete de asistencia financiera de 15.000 millones de dólares que Luis Caputo estaría negociando con bancos con el fin de bajar las tensiones y calmar al mercado”, afirma un analista de un banco local.

Caputo, ¿negocia un paquete de ayuda con bancos?

Por otro lado, sobre este mismo punto, otro operador entiende que “si bien puede ser costoso en términos políticos, seria algo muy bueno saber que el Gobierno va a contar con mayor asistencia financiera. El riesgo país casi se duplicó en estos últimos años y es fundamental bajar dicho riesgo para encontrar una estabilidad en el resto de las variables, principalmente el tipo de cambio y en una segunda instancia los bonos y acciones”.

Según el Ministerio de Hacienda, las necesidades financieras de este año ya están cubiertas y para 2019 se necesitan aproximadamente u$s $8000 millones, si se consigue refinanciar el 40% de las Letras del Tesoro (Letes ). El Gobierno dice que a ese monto lo buscaría en el mercado doméstico.

Martin Vauthier, director de la consultora EcoGo explicó que si no se baja el riesgo país no hay medida (intervenciones, tasas altas, encajes, etc.) que pueda frenar al dólar más allá de unos días o semanas.

La prioridad tiene que ser dar certezas sobre el programa financiero en moneda extranjera y la comunicación es una pata clave. Dentro de la misma consultora, el director Federico Furiase agregaba también que resulta difícil entender como se estabilizara el riesgo país y el dólar si no dan certidumbre en torno al cierre del programa financiero de acá a fin 2019 y siguen vendiendo dólares de reservas frente al desarme acelerado de Lebacs y colocando Letes en pesos de corto plazo.

Desde una sociedad de bolsa del interior, señalaban que la dinámica dólar, tasa de inflación es uno de los escollos más difíciles que enfrenta el BCRA . “Cualquiera de las tres patas que toques, generas un desequilibrio importante en las otras dos. Además, como tercera variable, vemos que se termina impactando en el nivel de actividad, lo que generaría potencialmente y a mediano plazo, menor recaudación y mayores riesgos de impacto de las deudas del Gobierno. No va a ser fácil desatar este nudo”.

Por último, dentro del mundo bursátil, preocupo mucho la caída de Supervielle el viernes. “Fue un viernes negro para la acción y para el mercado. Si bien la baja preocupa, lo que mayor atención se llevo es que el mercado opero fuertemente a la baja con un volumen importante. Este alcanzo los $ 1.700 millones, es decir, un 141% más que lo realizado la rueda previa y por encima del promedio de los últimos meses”, afirma un trader de la bolsa local.

Por último, el mismo operador agregó que como parte de la mala noticia de haber visto bajas del 30% y del 5% en el Merval en un solo día, el dato positivo fue la buena operatoria de los bonos locales.

“El hecho de que hayan aguantado muy bien la jornada del viernes, abre la posibilidad de entender que el mercado esta intentando encontrar un equilibrio y estabilidad en medio de un escenario muy adverso para los activos locales, principalmente las acciones. Aun así, las acciones suelen tener mayor volatilidad y por ello ver que los bonos no se contagiaron de la misma resulta ser a mi entender, como un dato positivo a resaltar”