Trump es más fuerte que Nixon para afrontar un Watergate

En el transcurso de sólo un día, Donald Trump sufrió los dos contratiempos más dramáticos desde que asumió como presidente: Paul Manafort, su ex jefe de campaña, y Michael Cohen, su ex abogado personal, el martes fueron declarados culpables de ocho cargos cada uno. Es el peor momento que vive Trump, y el mejor hasta ahora para Robert Mueller, el procurador especial que está investigando la intromisión de Rusia en la política estadounidense. Sin embargo, en las siguientes 24 horas Fox News, el medio más leal a Trump, le asignó más tiempo de aire a un homicida de Iowa. La víctima, Mollie Tibbetts, era una cristiana blanca. Su supuesto asesino, Cristhian Rivera, era un inmigrante ilegal mexicano.

Esas pantallas partidas expusieron las viscerales divisiones que existen en Estados Unidos. Los liberales y los más independientes creen que Trump se dirige hacia un desenlace al estilo Watergate o que al menos la situación lo amerita; la mayoría de los conservadores opina que el presidente norteamericano es víctima del sistema que también está siendo manipulado en su contra.

Esa polarización limita la utilidad que puede tener el pasado como guía para el actual atolladero. Richard Nixon, que renunció en 1974 antes de una votación bipartidista sobre su juicio político, tenía niveles de aprobación de sólo 24% cuando dejó el cargo. La popularidad de Trump se mantuvo constante entre 40% y 45% en año pasado. Entre los votantes republicanos, el 90% lo apoyan.

La creciente lista de gente que en su momento estuvo cerca de Trump y que ahora se comprobó que cometieron delitos no parece haber cambiado la opinión pública. Muchos, como Manafort, hace décadas que lo conocen. Por el contrario, pocos de los discípulos de Nixon tenía antecedentes delictivos. Figuras como John Dean, el asesor de la Casa Blanca en la era Nixon que se puso en contra del presidente y que la semana pasada fue acusado por Trump de ser una "rata", fue declarado culpable de delitos llevados a cabo por orden de Nixon. Es difícil saber qué podría hacer que la base de Trump se dé vuelta.

"Los demócratas necesitan que Michael Cohen vaya a la televisión para testificar contra Trump como Dean lo hizo contra Nixon" dijo Bruce Fein, un abogado constitucionalista que era un joven asistente legal en la administración Nixon. "A menos que suceda en la televisión, no sucedió. Por supuesto, tendrían que mejorar las maneras de Cohen y que se muestre arrepentido. En este momento suena muy parecido a Trump".

La mayor variable es el resultado de las elecciones parlamentarias de mitad de término. Faltan sólo 75 días para la votación. Una victoria demócrata probablemente conduzca a un proceso de juicio político. Si los republicanos logran aferrarse al poder contra todas las probabilidades Trump conseguiría un indulto. Las encuestas sugieren que los demócratas probablemente ganen la Cámara de Representantes, donde necesitan obtener 24 bancas. Pero están nadando contra una economía sólida, con un desempleo que ahora es de sólo 3,9%.

Además, la líder demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, encontrará que es cada vez más difícil evitar que durante la campaña electoral sus colegas demócratas prometan un juicio político. Si asumen ese compromiso, serán más los republicanos que se presenten a votar. Steven Bannon, ex estratega en jefe de Trump, dijo que lo mejor que podría suceder es que la elección se convierta en un referéndum sobre el impeachment.

"Eso les serviría a los republicanos", dijo Charlie Black, un veterano asesor republicano que en 1980 cofundó Black Manafort, la firma de lobby que armó con Paul Manafort (Black no quiso hablar sobre su ex socio). "Trump es una figura que ha polarizado como nadie en la historia de Estados Unidos. Eso funciona a favor y en contra de los demócratas".

La otra variable crucial es lo que Trump haga entre ahora y el día de la votación. Mueller se cuidó de evitar los errores que cometieron sus predecesores. Kenneth Starr, que condujo la investigación a Bill Clinton y que resultó en su juicio político en 1998 y luego la absolución por parte del Senado norteamericano, fue criticado por haber haber hecho allanamientos en su entusiasmo por hundir a Clinton.

Podría decirse que James Comey, ex director del FBI, cambió el resultado electoral de 2016 cuando reabrió la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton días antes de la elección.

Mueller se asegurará de evitar cualquier movimiento que pueda influir directamente en las elecciones de mitad de término de este año. "Mueller hasta ahora muestra una actitud conservadora que no tuvieron Starr y Comey", aseguró Benjamin Wittes, un académico constitucional que dirige un blog muy consultado llamado Lawfare. "Eso es poco probable que cambie".

Esos escrúpulos no evitarán que Mueller lleve a Trump a cometer actos que lo perjudiquen. Después de la declaración de culpabilidad de Manafort, Trump dejó entrever varios indicios de que podría perdonar a su ex asesor.

Trump elogió el hecho de que Manafort "se negó a quebrarse" y contó que "se sentía muy mal" por Manafort y su "hermosa familia". Dado que Mueller está buscando la cooperación de Manafort a cambio de una menor condena, las palabras de Trump podrían considerarse una manera de manipulación de testigos. Fueron comentarios típicos del código de la mafia conocido como Omertá, el silencio como máximo acto de lealtad.

"Seguro sonó como manipulación de testigos, lo cual es obstrucción de la justicia", dijo Witter. Si se puede probar que Trump intentó cometer ese delito, es una incógnita", agregó.

Es probable que los próximos días sean cruciales. Manafort el mes próximo enfrenta un segundo juicio en Washington que podría sumarse a la ya enorme posible sentencia. Técnicamente, podría enfrentar hasta 240 años de cárcel. El multimillonario en bancarrota, que es propietario de siete casas y le gustan las chaquetas de avestruz de u$s 15.000, probablemente no muera en la trinchera por Trump. Las chances de que haya un indulto o un acuerdo de cooperación con Mueller son elevadas.

Es probable también que Trump sea citado a declarar. Esa citación podría provenir de Mueller, o del distrito sur de Nueva York. La semana pasada los fiscales de Nueva York vincularon a Trump con dos delitos federales por supuestas coimas por u$s 280.000 a una ex modelo y a una estrella porno. Cohen dijo que Trump le había ordenado hacer esos pagos. Los abogados de Trump sostienen que un presidente no puede ser acusado de cometer delitos que tuvieron lugar antes de asumir como tal. Pero los pagos se concretaron en vísperas de las elecciones. "Trump tenía affairs con esas mujeres una década antes de ser candidato a presidente", aseguró Fein. "¿Por qué apenas unos días antes de la votación, Trump de repente no quiso que su esposa lo sepa? No es creíble". Si Trump se niega a declarar, la causa iría directo a la Corte Suprema.

La historia ofrece a Trump poco consuelo. Tanto Nixon como Clinton apelaron sus citaciones. En ambos casos, la Corte Suprema falló por unanimidad que los presidentes deben declarar. Si ocurriera eso y Trump se negara a obedecer, la república estadounidense podría quedar al borde de una ruptura. No hay precedente de un presidente que abiertamente desobedezca a la Corte Suprema.

Luego está el riesgo de que Trump despida a Mueller algo que trató de hacer dos veces antes. En cada caso, retrocedió por consejo de sus asesores. Éstos podrían no poder disuadirlo por tercera vez. A diferencia de Clinton, que tenía la mejor defensa posible, el equipo de Trump es considerado de última. Los estudios de abogados de Washington rechazan a Trump porque tiene fama de no pagar sus cuentas y porque ignora sus consejos.

"El de Trump es la imagen en espejo del juicio político de Clinton", afirmó James Carville, ex jefe de campaña de Clinton. "Clinton enfrentaba a un fiscal incompetente y tenía grandes abogados. Trump tiene terribles abogados y enfrenta al mejor fiscal de Estados Unidos".

El único abogado de Trump es Rudy Giuliani, que aparece diariamente en televisión para hacer afirmaciones a menudo bizarras en defensa del presidente. El ex alcalde de Nueva York no se desempeña profesionalmente como abogado hace 27 años. La semana pasada Giuliani dijo que "la verdad no es la verdad", que todo es simplemente una cuestión de percepción. Es poco probable que con esa epistemología Giuliani se gane el cariño de Mueller, que es un creyente devoto de la verdad. "Si el presidente elige tener una figura egoísta y furiosa como Giuliani para que lo represente, está en su derecho", afirmó Wittes. "Pero no es muy sensato".

En definitiva, el pueblo estadounidense decidirá el destino de Trump. La semana pasada, 12 norteamericanos dieron su opinión con veredictos unánimes sobre ocho de dieciocho cargos contra Manafort. Al menos uno de los jurados se declaró seguidor de Trump.

Dicho eso, el piso de apoyo al presidente muestra pocas señales de disminuir. Cuando Nixon despidió a su procurador especial en la famosa "masacre del sábado por la noche", el Congreso recibió un millón de telegramas de personas indignadas. Es difícil imaginar hoy tal nivel de enojo público.

Asimismo, el partido republicano actual ofrece pocos ejemplos de los perfiles que convencieron a los republicanos de ponerse en contra de Nixon. El Estados Unidos de hoy está mucho más polarizado, lo que le brinda a Trump mucha más impunidad.

"La diferencia entre hoy y los setenta es que la democracia norteamericano se ha degradada", dijo Fein. O como señaló Vin Weber, un ex miembro republicano del Congreso, "La base no pensaba que Nixon era el mejor presidente. Ellos sí creen que Trump es su hombre. Si Trump cae, ellos también".