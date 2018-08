Menos producción pero más rentabilidad en industrias pyme

La producción de las pymes industriales registró en julio una caída del 7,3%, frente al mismo mes de 2017, acumulando tres meses seguidos en retroceso, pero la devaluación benefició a a textiles y productores de alimentos, favorecidas por el encarecimiento de importaciones. Así, "la rentabilidad tuvo una pequeña mejora y subió a 38,3% la proporción de firmas con resultados positivos", señala el relevamiento mensual que realiza la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a más de 300 empresas.

Con datos de julio, el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) llegó al nivel más bajo desde enero de 2008, cuando empezó a hacerse el estudio. La medición desestacionalizada respecto de junio tuvo una caída del 4,4% y en los primeros siete meses del año acumula un alza del 0,1% en comparación a 2017.

"Hasta que la macro no se asiente un poco, se estabilice el tipo de cambio y la tasa de interés empiece a bajar, va a ser muy difícil con herramientas micro poder compensar esta situación", sostuvo Pedro Cascales, secretario de Prensa de CAME.

En este escenario, sobresalen tres datos preocupantes. Por un lado, la caída afecta a todos los sectores industriales sin distinción, pero además, la inversión se encuentra en niveles mínimos, y apenas una de cada cinco empresas reciben los beneficios que establece la ley Pyme.

Los 11 rubros industriales relevados presentaron caída a nivel de producción, con caídas muy significativas en Productos electromecánicos e informática (13,5%); Papel, cartón, edición e impresión (10,6%); y Madera y muebles (10,2%).

Las pymes industriales, en tanto, tienen una elevada capacidad ociosa, que en julio llegó a 57,9%. Como resultado, la inversión está en niveles muy bajos. En una encuesta cualitativa sólo el 17% de los consultados dijo tener planes de inversión, a principios de año era cerca del 40%.

Incluso la ley Pyme hoy tiene efectos limitados. "Por diferentes razones solo el 21,1% de las industrias está utilizando sus beneficios", señala CAME en un comunicado. Otro 7% se inscribió pero ya no cumple los requisitos para tener los beneficios. "El impuesto al cheque puede tomarse a cuenta de Ganancias pero muchas pymes no tienen ganancia. Además, los beneficios de la ley Pyme se otorgan si no se despide más del 5% del personal, pero algunas pymes despidieron gente por la situación económica", señaló Cascales.