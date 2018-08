El impuesto a la renta financiera cambió el cálculo de Ganancias

Al crear impuestos específicos o "cedulares" sobre la renta financiera que alcanzan a personas humanas residentes en el país, la reforma tributaria trajo importantes cambios en la forma de tributar el Impuesto a las Ganancias, ya que para computar las pérdidas se tendrá en cuenta la fuente argentina o extranjera, y la naturaleza del impuesto.

Para las rentas de fuente argentina, existe un impuesto cedular y progresivo que alcanza a las rentas que no tengan un tratamiento específico a una alícuota que puede llegar al 35% e impuestos cedulares con tasas del 5% o 15% que gravan manifestaciones puntuales de capacidad contributiva, como rendimientos producto de la colocación de capital en valores; intereses (o rendimientos) y descuentos o primas de emisión; dividendos y venta de acciones y demás valores, monedas digitales, títulos, bonos, entre otros activos financieros.

Para las rentas de fuente extranjera, cualquier tipo de renta (intereses, rendimientos, dividendos) está alcanzada por el impuesto progresivo, mientas que las ganancias de capital tributan al 15% sin que se trate de un impuesto cedular.

Serán ganancias de fuente argentina las provenientes de la tenencia y enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales, cuotapartes de FCI, certificados de participación de fideicomisos financieros, cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cuando el emisor se encuentre domiciliado, establecido o radicado en el país. Por otro lado, los valores representativos o certificados de depósito de acciones y de demás valores, se considerarán de fuente argentina cuando el emisor de las acciones y de los demás valores se encuentre domiciliado, constituido o radicado en el país, cualquiera fuera la entidad emisora de los certificados, el lugar de emisión de estos últimos o el de depósito de tales acciones y demás valores.

La conjunción entre impuesto y fuente resulta muy importante a efectos de conceptualizar cómo computar las pérdidas por las operaciones financieras alcanzadas. Las dos cuestiones clave en materia de quebrantos son fuente (argentina o extranjera) y naturaleza (general o específica), indicó Martín Caranta, de Lisicki, Litvin & Asoc.

Para establecer las ganancias netas de fuente argentina de las personas humanas, se compensarán los resultados netos obtenidos en el ejercicio fiscal, dentro de cada una y entre las distintas categorías. La excepción está dada por las ganancias provenientes de las inversiones y operaciones alcanzadas por impuestos cedulares, ya que éstas no admitirán el cómputo de quebrantos generales. Asimismo, de generarse un quebranto por ese tipo de inversiones y operaciones, esta pérdida será de naturaleza específica, debiendo compensarse exclusivamente con ganancias futuras de su misma fuente y clase. Se entiende por clase al conjunto de ganancias alcanzadas por cada uno de los impuestos cedulares, añadió Caranta.

Por otro lado, para establecer la ganancia neta de fuente extranjera se compensarán los resultados obtenidos dentro de cada una y entre las distintas categorías. No obstante, los quebrantos derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, fondos comunes de inversión, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, serán considerados de naturaleza específica y sólo podrán computarse contra las utilidades netas de la misma fuente y que provengan de igual tipo de operaciones. A diferencia de lo que sucede con las ganancias de fuente argentina, las que generen estas inversiones y operaciones del exterior admiten el cómputo de quebrantos generales de fuente extranjera, precisó Caranta.

Los quebrantos de fuente argentina originados por rentas provenientes de las inversiones y operaciones alcanzadas por impuestos cedulares no podrán imputarse contra ganancias netas de fuente extranjera provenientes de la enajenación del mismo tipo de inversiones y operaciones. No obstante, los quebrantos generales de fuente argentina no están impedidos de computarse contra ganancias de capital provenientes de activos financieros extranjeros, concluyó el especialista.

Caranta ejemplificó:

-Una pérdida por la venta de un ADR de YPF en la Bolsa de Nueva York no podrá computarse contra la ganancia por la venta de una acción de Apple en la misma Bolsa, pues la primera es de fuente argentina y la segunda, no.

-Un quebranto por la operatoria que un particular pueda tener por su actividad como profesional o comerciante en el país no podrá ser computada contra la ganancia obtenida por la venta de acciones sin cotización del país, como tampoco por los intereses derivados de bonos soberanos o de dividendos de acciones del país. Sin embargo ese quebranto sí se podrá computar contra ganancias por ventas de acciones de fuente extranjera o por los intereses obtenidos de bonos o títulos de fuente extranjera o dividendos de acciones del exterior.

-Un quebranto por la venta de acciones del exterior no podrá ser computado contra ganancias por intereses de títulos extranjeros, por que éstas no está gravadas por el impuesto cedular.