Arranca el US Open, el torneo de tenis más "rico" de todo el circuito

Después de varios días de partidos clasificatorios, hoy comienza oficialmente el último Gran Slam de tenis del año, el US Open, que además será el que más dinero repartirá y el que más ganancias va a generar.

En este sentido, la organización del torneo anunció que ofrecerá un récord en los premios que se otorga para esta edición, con u$s 53 millones. Se trata de un aumento del 5% en la cifra a repartir entre los participantes, convirtiéndose en el certámen más "generoso" del mundo. En la edición 2017 repartió u$s 50 millones.

De esta forma, el próximo campeón de singles acumulará casi u$s 4 millones, el finalista obtendrá u$s 1.850.000, los semifinalistas embolsarán u$s 925.000, mientras que los ocho que se instalen en los cuartos de final cobrarán u$s 475.000.

Asi mismo, la edición especial de la competencia, generará al menos u$s 350 millones en ingresos, y de esta forma también superará al Abierto de Australia (u$s 320 millones en 2017), el segundo torneo de tenis más rentable del mundo.

Esto debido a que en los últimos cinco años, la United States Tennis Association (USTA) invirtió u$s 600 millones en la transformación estratégica del Billie Jean King National Tennis Center, mejorando cerca del 85% de sus instalaciones.

Esto incluyó modificaciones en el recinto y la tribuna adjunta Grandstand Court, que consiguieron aumentar la capacidad de público a casi 10.000 espectadores por día.

Entre las mejoras más notables está el techo del Arthur Ashe Stadium donde se juegan los partidos más importantes, que costó u$s 150 millones.

Y es que desde 2008 hasta 2012 el clima jugó en contra de la final masculina, complicando la transmisión televisiva, por lo que se pidió a la organización resolver el tema, según releva el diario Gestión.

La mejoras ya han dado frutos para la USTA. El año pasado, la venta de tickets y transmisión generaron u$s 120 millones cada una, u$s 65 millones por acuerdos de patrocinio y u$s 30 millones en concesiones.

Este año, la transmisión seguirá siendo la misma. Sin embargo se espera que la cifra de entradas vendidas aumente a u$s 130 millones, los auspicios lleguen hasta los u$s 70 millones y las concesiones y merchandising a u$s 30 millones, dando un total de u$s 350 millones.

Los expertos proyectan que para 2019 el Abierto de Estados Unidos generará u$s 365 millones y u$s 375 millones para el año 2020.

De acuerdo a datos de TicketIQ, el precio promedio para los boletos de esta edición rondan los u$s 400 en las 24 sesiones programadas.

En tanto, los montos de los boletos para la final masculina y femenina aumentaron ligeramente en comparación al año pasado. El precio actual es de u$s 1045 para el primer evento y US$ 618 para el segundo. El año pasado era de u$s 1000 y u$s 600, respectivamente.