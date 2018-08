Preocupaciones económicas al tope de la agenda

La visita del cordobés Jorge Sappia a Buenos Aires se realizó en el contexto de una mesa de debate organizada por la comisión de Economía de la Convención Nacional de la UCR.

Uno de los expositores fue el economista Gustavo Grinspun, quien sostuvo que desde hace años la Argentina tiene una tendencia estanflacionaria: "Los niveles de producción actuales son similares a los de 2011, y en el medio hubo un 400% de inflación. No se puede resolver todo con endeudamiento", dijo.

Ángel Sciara, ex ministro de Hacienda de Santa Fe, fue otro de los portavoces. "No tenemos que tener miedo a la palabra ajuste. Tenemos que asumir que las variables están desalineadas y proponer una alineación, pero determinar quiénes tienen que asumir el costo. No pueden ser los más vulnerables, alertó.

Entre los asistentes -que fueron 87% hombres- se encontraba el ex diputado Ricardo Alfonsín. Luego de la exposición, realizó una de las preguntas al panel y expresó que "no alcanza ser honesto para resolver los problemas de la economía". Y agregó: "Me preocupa que los países vecinos compitan a la baja, con peores condiciones laborales",