"Las políticas del Gobierno no nos representan a los radicales"

Si bien pertenece orgánicamente a la estructura del partido y cumple un rol institucional, Jorge Sappia opta por repartir ataques, tanto al gobierno nacional como a la conducción de la UCR. Hace un balance negativo de la experiencia de coalición y dice que "recuperar la independencia" es una opción que él considera para el partido, actualmente presidido por Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza.

Fue ministro de Trabajo de Córdoba en la gestión de Eduardo Angeloz. También fue secretario de esa cartera a nivel nacional durante el gobierno de Fernando De la Rúa. Desde el año pasado, asumió su rol actual dentro del partido. Fue en el contexto de la última Convención Nacional, en La Plata, donde, además, se ratificó continuar con el PRO y la Coalición Cívica dentro de Cambiemos.

¿Qué análisis hace de la situación actual del país?

-Tengo una gran preocupación, la veo mal. Hay errores de concepto gubernamental que va a costar mucho corregir, situaciones que se deberían haber abordado de forma perentoria apenas asumió el Gobierno. Se dejó pasar, se apostó por lograr la caída de la inflación y la pobreza cero con voluntarismo. Nada de esto pasó y estamos pagando las consecuencias de dos cosas. Primero, de la herencia que recibió este gobierno, que fue muy pesada, el país estaba económicamente destruido. Y la segunda, es la impericia del Gobierno al manejar estas cosas.

En este sentido, ¿qué cambios propone?

-Hay que pensar una propuesta superadora, que tiene que partir de un cambio de óptica. No se trata sólo de ajustar el gasto público, aunque es cierto que tiene que haber más eficiencia. Se trata, en cambio, de recaudar más, y va por dos andariveles. Uno es gravar bienes personales: no puede ser que representen sólo el 0,4% de los recursos del Presupuesto nacional. Debe hacerse una reforma tributaria que responda a estos objetivos. Y por el otro lado, debe haber más control. Mucha gente compra, vende y trabaja sin pagar impuestos. Tenemos un 34% de trabajo en negro. Hay que modificarlo.

¿Qué balance hace del radicalismo dentro de Cambiemos?

-Muy negativo. No ha tenido la participación que corresponde como socio dentro de la alianza. Debe ser igualitario, no minoritario. Pero no ha sido responsabilidad solo de una parte. Primero es del PRO, que se postuló como dueño de la alianza y del Gobierno. Y segundo, fue la dirigencia del Comité Nacional de la UCR, que no se propuso tener una participación mayor en la toma de decisiones y en la ejecución de las políticas. Hay que ponerse a discutir la adopción de un programa común que nos represente a nosotros. La ejecución de la política gubernamental no nos representa a los radicales. Si no, habrá que replantearse qué estamos haciendo.

¿Debería llevar una agenda propia el radicalismo?

-Mi propuesta es que dentro de una agenda propia nos sentemos a discutir con el PRO qué se hace. Y tratar de llegar a un acuerdo para un programa común. Si esto no es así, me parece que estamos de más. Figuramos como socios menores con proyección a ser absorbidos.

¿Y si esto no sucede?

-Recuperaremos nuestra independencia. Es una alternativa que manejo.

¿Esto se tratará en la próxima Convención?

-Sí. Se debería reunir este año, pero ya no creo. Lo discutiremos cuando se reúna.

¿Puede haber consenso para dejar Cambiemos?

-No puedo aventurar porque no sé qué piensan los convencionales.

¿Cuál es su opinión respecto a la conducción del partido?

-El Comité Nacional es responsable de la situación de minusvalía en la que se encuentra el radicalismo.