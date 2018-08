Dudas por la efectividad de la recompensa

Si bien para algunos la ley de Extinción de Dominio no haría más que fomentar la industria del juicio, por una simple razón: la propiedad privada es inviolable y sólo se puede efectuar un decomiso cuando existe una sentencia firme; se habilitó otro mecanismo para recuperar el dinero de la corrupción. Aunque también tiene sus cuestionamientos.

Se trata de la recompensa que lanzó el Ministerio de Seguridad para quienes den datos que ayuden a recuperar el dinero. El monto equivale al 5% de lo recuperado, con un límite de $2 millones. "Me hace ruido que la recompensa sea fija", dijo Hugo Wortman Jofré, presidente de Poder Ciudadano, Capítulo argentino de Transparencia Internacional. Y agregó: "El tope me parece que está mal y también habría que, de alguna manera, controlar la discrecionalidad del funcionario a la hora de ponderar la recompensa entre el mínimo y el máximo".

"Lo que está funcionando como incentivo es la libertad. Y eso no me convence. Cambiar libertades por confesiones pone en riesgo la voluntariedad del acto: si no confesás, te dejo adentro, si confesás, te largo", agrega Wortman Jofré.