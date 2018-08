Economistas advierten que la decisión del Central intranquilizó al mercado

El dólar volvió a subir con fuerza en la última jornada de la semana y esto vuelve a poner en alerta a los inversores y analistas de la City porteña. El Banco Central, pese al alza de la divisa, decidió no intervenir en el mercado mayorista pero si lo hizo en futuros. Sin embargo, esta decisión trajo intranquilidad y dudas en el mercado, explican los economistas.

La directora ejecutiva de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto destacó que "el mercado interpretó que no había capacidad de intervención y corrió al dólar". Lo dijo al referirse a la performance de la moneda estadounidense que finalizó la semana en un récord de $31,46 para la venta.

La economista sostuvo que "los futuros están en $ 35 para fin de año". Dal Poggetto resaltó que los movimientos del tipo de cambio van a "depender de cómo el Gobierno maneje las expectativas del mercado".

Además, analizó que la actividad económica argentina y el tipo de cambio fueron afectados por diferentes factores, al tiempo que puntualizó: "Cambió el mundo, hubo una toma de ganancias sobre países emergentes". En diálogo con Radio Mitre, subrayó que también hubo "mala suerte porque el clima afectó la cosecha", mientras criticó que se dio "un manejo por detrás de los acontecimientos, suponiendo que todo era transitorio y que en algún momento iba a salir el sol".

En lo que va del año, la moneda norteamericana registró un incremento acumulado de 66,2%.

Un protección contra la inflación

En tanto su colega, Luis Secco, consideró que la compra de dólares en el mercado cambiario local no cede porque la divisa "sigue siendo un ticket casi seguro para protegerse de la inflación".

"Hay cierta preferencia por dolarizar portafolios", puntualizó, y señaló que "se empieza a tener que tomar decisiones respecto de qué se hacen con los pesos y muchos han decidido comprar dólares". En ese sentido, analizó: "El dólar sigue siendo un ticket casi seguro para protegerse de la inflación".

En lo que va del año, la moneda norteamericana registró un incremento acumulado de 66,2%. "En un contexto en el cual la fuga continúa, es difícil intervenir ilimitadamente", subrayó el economista en diálogo con Radio Mitre.

Según su consideración, "no sobran las reservas como para ponerlas en juego y frenar la depreciación del peso".

"Hay que cuidar las reservas internacionales en un contexto en el cual la inflación no afloja", apuntó Secco. Además, pronosticó: "Lo más probable es que el dólar acompañe a la inflación", mientras aclaró que para la Argentina, "hay un fenómeno nuevo que es el factor Brasil".

En tanto, el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, estimó que la inflación se ubicará este año entre "34 y 36 por ciento", lo cual podría poner en peligro el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Indudablemente, está muy complicado el panorama", consideró el economista, quien advirtió que en el país "hay una crisis de confianza muy fuerte". Según su entender, "se ve al Gobierno sin capacidad de reacción" porque no tiene "un diagnóstico de dónde está parado".

"Nadie esperaba que un gobierno como éste, de base empresarial, hiciera semejante desastre con el peso", apuntó Nielsen.

"Nadie esperaba que un gobierno como este, de base empresarial, hiciera semejante desastre con el peso", apuntó Nielsen. El ex funcionario sostuvo que para la economía argentina hay "dos cosas fundamentales, que son el déficit fiscal y la inflación". En ese sentido, recordó que "hay un tope de inflación que marca que se podría caer el acuerdo con el FMI, si supera el 32 por ciento".

"Estoy viendo la inflación entre un 34 y 36 por ciento", alertó el especialista en diálogo con Radio Continental. De ese modo, argumentó que "nadie sabe muy bien qué tarifas usar" con la inflación actual.

"El Gobierno manejó todo el tema económico con una superficialidad fuera de lugar con este verso del gradualismo financiado con deuda", cuestionó. Resaltó que el Gobierno "se encuentra con que no logró ninguno de los objetivos y la deuda empieza a pesar en el presupuesto de manera importante".

Evaluó que la administración de Mauricio Macri realizó "malos diagnósticos", mientras criticó que "se fomentaron las Lebac", lo cual tildó de "incalificable desde el punto de vista profesional". "No se puede trabajar con la tasa del 45%. Afecta la mortandad de un montón de empresas chicas y medianas", puntualizó.

Y finalizó: "No lo veo al Gobierno reaccionando, está como ‘groggy’. No hay remedios mágicos en esto. La confianza es algo que se siente o no se siente. Lo primero en situaciones como esta, es un cambio de Gabinete. El Gobierno se cree que tiene la cosa solucionada, entonces no consulta a nadie".