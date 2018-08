Cuadernos: allanan el domicilio de El Calafate de Cristina Kirchner

Los allanamientos a domicilios de la ex presidente Cristina Kirchner continúan hoy con el procedimiento en su residencia de la localidad santacruceña de El Calafate.

El operativo se lleva adelante en el marco de las medidas dictadas por el juez federal Claudio Bonadio que lleva adelante la causa de los cuadernos donde el ex chofer de Ricardo Baratta habría registrado las supuestas coimas pagadas por empresarios a funcionarios kirchneristas..

Tras la autorización del Senado –Cristina posee fueros que impiden que la justicia avance con este tipo de medidas sin previa aprobación de la Cámara alta- efectivos policiales llevaron a cabo ayer los allanamientos en las propiedades de la ex mandataria en la Ciudad de Buenos Aires y en Río Gallego

En estos operativos en ambas provincias, la Justicia busca corroborar los dichos de varios testigos sobre espacios físicos, estructuras y posibles lugares de almacenamiento, ya que estas propiedades fueron señaladas en la causa de los cuadernos de las supuestas coimas como los lugares de destino de los bolsos con dinero, indicaron fuentes judiciales.

La ex presidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita en la investigación por los registros del ex chofer Oscar Centeno con detalles del supuesto traslado de bolsos con dinero para coimas de empresarios beneficiados con la obra pública a ex funcionarios en el Gobierno anterior.