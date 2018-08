En su salida a bolsa de NY, Eventbrite proyecta juntar u$s 200 millones La comercializadora de tickets para eventos y espectáculos presentó su documentación ante la SEC, en Nueva York. En 2017, facturó u$s 201,6 millones y perdió u$s 38,5 millones. En lo que va de 2018, acumuló un rojo de u$s 15,6 millones, aunque sus ingresos aumentaron un 51%. La empresa tiene 1000 empleados, de los cuales el 10% está radicado en la Argentina