Mercado Libre consiguió recaudar u$s 800 M con un bono en Wall Street

En medio de una tormenta financiera que azota a los activos argentinos, el gigante de e commerce Mercado Libre colocó ayer u$s 800 millones en un bono convertible a 10 años.

Según explicaron fuentes de Mercado Libre, la compañía utilizará una porción de los ingresos netos para continuar con la inversión a largo plazo para el desarrollo de su ecosistema en América Latina. Además, adelantaron que diferentes bancos tendrán la posibilidad de colocar otros u$s 120 millones en las próximas dos semanas.

Los fondos recaudados se utilizarán para mejorar la red de logística así como también su sistema de pagos digitales y los servicios de comercio electrónico y clasificados que brinda en general. También utilizará parte de esos fondos para recomprar, intercambiar o retirar parte de sus bonos convertibles emitidos en 2014, que tienen vencimiento en 2019.

Así, la empresa de Marcos Galperín fue la primera compañía argentina en colocar un bono convertible en un año. La última experiencia había sido de la desarrolladora inmobiliaria TLGT, que lanzó un bono por u$s 150 millones convertible en acciones a fines de julio de 2017.

En diálogo con El Cronista, Sean Summers, VP de Market Place de la compañía señaló que están muy conformes con el resultado de la operación. "Pudimos concretarla en pocos días, se notó que había buen apetito de los inversores por Mercado Libre y además conseguimos una tasa muy competitiva", dijo y añadió: "El mercado le da un voto de confianza a nuestra compañía que se ve reflejado hace un tiempo en el precio de nuestra acción".

Los bonos de Mercado Libre pagarán un interés del 2% anual y vencerán el 15 de agosto de 2028, a menos que se recompren, canjeen o conviertan de acuerdo con sus términos. Mercado Libre tendrá la posibilidad de recomprarlos transcurridos 5 años de la emisión. Luego del plazo de 10 años, los bonos podrán ser convertibles a acciones a una prima del 35% contra el precio actual de la acción informado de u$s 328,45 por Mercado Libre en el Nasdaq Global Select Market el 21 de agosto de 2018.

Pese a tener base en Argentina, Mercado Libre es de las pocas empresas locales que son percibidas para los inversores como regionales, al igual que Globant, Despegar.com o Arcor. "Mercado Libre está muy bien posicionado a nivel regional y los inversores saben que estamos muy enfocados en hacer crecer el negocio de e commerce en Latinoamérica y liderar la revolución fintech en la región" , afirmó Summers.

El fondeo será utilizado entre otras cosas para reforzar la estategia de marketing de la compañía. "Queremos hacer crecer a Mercado Libre en comercio electrónico y en la parte de clasificados. Además, queremos reforzar el servicio de envíos gratuitos que ofrecemos a nuestros compradores. Tenemos mucho trabajo por hacer para mejorar nuestra logística y reducir nuestros tiempos de entrega y costos", detalló Summers.

El ejecutivo además destacó la oportunidad enorme que se le abre a su empresa en el mundo fintech. "Tenemos mucho trabajo por hacer en la democratización de los pagos digitales y pagos en el mundo físico a través de la wallet de Mercado Pago", dijo.

"Los inversores no identifican a Mercado Libre con riesgo argentino, explicó Sebastián Maril, de Research For Traders. Es destacable que una compañía que no suele ser activa en los mercados internacionales salga a colocar. Si bien la tasa que consiguieron es atractiva, este tipo de colocaciones siempre pagan un cupón más bajo porque le ofrecen al inversor la opción de convertirlo en acciones de la empresa a partir de 2023", detalló.