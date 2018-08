Qué dicen los referentes del sector

CRISTINA KIRCHNER

El relato sobre la proscripción y la persecuación judicial con el que la ex mandataria emparenta su situación a la de Lula se cae en mil pedazos. Aún sin fueros, presa y con condena, la ex Presidenta podría postularse en 2019, tal como pudo hacerlo Carlos Menem en 2017 para renovar su banca de senador por no tener sentencia firme de la Corte.