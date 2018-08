Se despide "The Big Bang Theory", la serie de los u$s 1000 millones

Casi todo el elenco de la exitosa serie gana u$s 1 millón por episodio después de una ardua negociación

La comedia número uno del mundo, "The Big Bang Theory", finalizará el año que viene su exitosa carrera como la serie multicámara más larga de la historia de la televisión, alcanzando el récord de 279 episodios.

La última temporada se estrenará el 8 de octubre a las 21 hs por Warner Channel y se transmitirá en simultáneo con los Estados Unidos.

La serie, que se estrenó en 2007 y se transmite en gran cantidad de países alrededor del mundo, ha recibido 52 nominaciones al Emmy, con 10 triunfos hasta la fecha y 7 nominaciones al Golden Globe.

Desde septiembre de 2017, cada episodio cuesta más de u$s 10 millones. Tres años antes, cuando Jim Parsons, Kaley Cuoco y John Galecki, los tres personajes principales renovaron sus contratos, ya habían pasado a ganar más de u$s 1 millón por episodio. A esta cifra se le sumaron además porcentajes por beneficios extra provenientes de las retransmisiones. Este trío ya se aseguró más de u$s 72 millones cada uno entre 2014 y 2017.

Antes del arranque de la temporada anterior, Simon Helberg (Howard) y Kunal Nayyar (Koothrappali) se sumaron también a la lista de sueldos millonarios dentro del elenco.

La serie es la comedia más vista de la televisión americana con un promedio de 15 millones de espectadores (solo en directo) y más de 20 millones si se tiene cuenta la audiencia acumulada.

Una temporada de 24 episodios cuesta en la actualidad unos u$s 240 millones de los cuáles u$s 24 millones se llevan cada uno de los protagonistas del quinteto inicial. Por debajo de ellos aparecen los sueldos de los actores Melissa Rauch (Bernardette) y Mayim Bialik (Amy), que ingresaron en la tercera y cuarta temporada de la serie, respectivamente.

Pero más allá de lo costoso de su producción, "The Big Bang Theory" es la que mayor dinero generó estos años, con u$s 1000 millones de ganancia neta solo por derechos de repetición. De hecho es una de las claves para que Time Warner tenga más que importantes ingresos.

En una declaración conjunta, las casas productoras, Warner Bros. Television, CBS y Lorre Productions expresaron: "Estamos eternamente agradecidos a nuestros seguidores por su apoyo a The Big Bang Theory durante las últimas doce temporadas. Nosotros, junto con el elenco, escritores y el equipo, estamos extremadamente agradecidos por el éxito del programa y nuestro objetivo es ofrecer una temporada final, y el final de la serie, que llevará The Big Bang Theory a un cierre creativo épico".

Además de centrar muchos de sus episodios en los mundos de la ciencia y la tecnología, "The Big Bang Theory" ha gozado del apoyo de la comunidad científica en general. Por ejemplo, en honor a la serie ya existen una especie de abeja (Euglossa bazinga), una especie de medusa (Bazinga Rieki) y un mono en el zoológico de Columbus (Dr. Sheldon Cooper).