Las razones que explican la devaluación del real brasileño

El real brasileño abrió esta semana con una fuerte caída y sobrepasó por primera vez desde comienzos de 2016 la barrera de los 4 reales por dólar. En lo que va del mes, el real cae un 7,81%, y sólo es superado en la región por la baja de 8,93% del peso argentino.

Los factores que explican la devaluación de la divisa, de acuerdo con analistas consultados por El Cronista, son tanto políticos como económicos.

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales en Brasil, los inversores temen un fortalecimiento del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva en las encuestas.

Performance de las monedas en lo que va del mes

“En principio Lula no va a poder presentarse a las elecciones, y una vez que esto sea ratificado hay que ver cómo quedan las encuestas. Los candidatos que quedan no inspiran demasiada confianza y el candidato que está soportando el mercado no está arrancando en las encuestas”, explicó el director de MB Inversiones, Diego Martínez Burzaco.

En este sentido, el analista económico Iván Carrino indicó que la candidatura de Lula desde la cárcel y un candidato como Jair Bolsonaro “que nadie sabe realmente qué podría llegar a hacer” aumenta la incertidumbre y dispara el riesgo país y el dólar.

Por eso mismo, Burzaco aseguró que “la depreciación del real es lógica en un contexto de incertidumbre política”. Asimismo, afirmó que si bien es algo para monitorear, es un proceso lógico y esperable a tan poco tiempo de las elecciones primarias.

“Si bien lo económico no está del todo resuelto, ya que Brasil crecería este año en torno al 1% y 1,5%, los movimientos de la divisa son políticos porque todavía no se sabe qué va a pasar con Lula”, añadió.

El mal clima que hay en general para los mercados emergentes también complica el escenario, ya que la salida de los fondos de inversión de estos países hacia el dólar como estrategia de protección está arrastrando a las demás monedas.

“La foto global de la macroeconomía de los mercados emergentes está muy condicionada con lo que pase en Estados Unidos con las tasas de interés”, apuntó Burzaco.

Según consignó El Cronista, los analistas ya ven como una “realidad inevitable” que la divisa estadounidense cotice en los 4 reales. De hecho, anticipan que si hay un respiro en las próximas semanas, el dólar difícilmente retroceda a los $ 3,80 en los que se conseguía a principios de mes.