Señal al mercado: el Gobierno busca hoy apoyo clave al ajuste que pide el FMI

A partir de las 11.30, representantes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda dialogarán cara a cara con ministros de economía provinciales de la oposición temas tan espinosos como clave: la eliminación del fondo sojero de parte del Ejecutivo, que afecta las finanzas provinciales con un recorte de $ 100.000 millones, y el presupuesto nacional que se debe aprobar a fin de año. En el Gobierno son expectantes en torno a un posible acercamiento para delinear el recorte del gasto que exige el FMI para el año que viene.

En primer término, en la Casa de Salta, Alejandro Caldarelli, Rodrigo Pena y Paulino Caballero van a la Casa de Salta con los 19 ministros de Economía provinciales de la oposición. Luego, a las 13 en Hacienda, será el turno de otro grupo de funcionarios de encontrarse con los cinco ministros de Economía de Cambiemos. No participarán, no obstante, los principales negociadores del Ejecutivo, los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y del Interior, Rogelio Frigerio.

En cuanto a la discusión por el presupuesto próximo, en Casa Rosada cuentan como potenciales apoyos a gobernadores dialoguistas como Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Utube (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Domingo Peppo (Chaco) y Hugo Passalacqua (Misiones), entre otros). Los más hostiles para Casa Rosada, en cambio, son Carlos Verna (La Pampa), Juan Manzur (Tucumán), Gildo Insfrán (Fomosa), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

"Nosotros vamos a ir con una contrapropuesta a la reunión de los ministros. Y si no es tomada en cuenta no vamos a ir a la Rosada y no vamos a firmar ningún acuerdo. Nuestra postura es que se mantenga el subsidio al gas a las provincias del sur, se frene la baja de las retenciones a la soja y el maíz y se impongan retenciones a la minería, la suspensión de la rebaja al impuestos a la ganancias. Incluso no descartamos la suspensión del Acuerdo fiscal, particularmente en lo que hace a la reducción de Ingresos Brutos", explicaron a El Cronista desde una de las provincias del núcleo duro.

Por el lado del PJ dialoguista la contrapropuesta está conformada por la quita de los subsidios al transporte $ 50.000 millones; eliminación del fondo sojero que son $ 5.000 millones este año y otros $ 29.000 millones para 2019, el congelamiento del Fondo de Incentivo Docente en $ 12.000 millones y una reducción en los ATN para completar los $ 100.000 millones que les pidió el Ejecutivo nacional.