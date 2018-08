Comodoro Py

<

Más arrepentidos

Tres nuevos empresarios acordaron ayer con el fiscal federal Carlos Stornelli convertirse en ‘arrepentidos’ en la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno por el presunto pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas. Se trata de Cecilia Sztemberg, de Equimac; Patricio Gerbi, de Coarco; y Luis Losi, de Losi SA. Los tres fueron involucrados en su declaración por el ex titular de la Cámara de la Construcción y titular de Esuco, Carlos Wagner, uno de los primeros imputados colaboradores en la causa. "Todos sabían que yo era el amigo de De Vido. En 2004 el arquitecto me citó a su despacho y me dijo que por orden del Presidente debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del Gobierno de las licitaciones que se llamaron a partir de ese momento en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos", dijo Wagner.

Niegan excarcelaciones

La Cámara Federal rechazó los pedidos de excarcelaciones de empresarios y ex funcionarios en el marco de la causa por los Cuadernos K. Se trata de Rafael Llorens, Walter Fajyas, Fabián García Ramón, Hernán Gómez y Néstor Lazarte, todos ex integrantes del Ministerio de Planificación, que continuarán de esta manera con prisión preventiva. La medida también alcanza a Carlos Mundin, presidente de la compañía de ingeniería BTU, y Gerardo Ferreyra, dueño de la firma Electroingeniería. Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron que esos acusados podrían entorpecer la investigación de estar en libertad.