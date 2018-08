Por unanimidad, el Senado habilitó allanamientos sin límites a Cristina

Por unanimidad, lo que incluyó su propio voto afirmativo, el Senado autorizó anoche al juez federal Claudio Bonadio a allanar las propiedades de la ex presidenta y actual la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y, si bien la Cámara alta le advirtió al magistrado que debe enfrentar esos procedimientos con "prudencia y decoro", no incluyó las recomendaciones que había pedido Cristina para que no hubiera registro de imágenes de sus casas. Cambiemos y la mayor parte del bloque Justicialista, de Miguel Pichetto, se negaron a incluir esas consideraciones en el texto votado.

La sesión mostró la aspereza en la relación entre Cristina y su ex jefe de bloque, Pichetto, que se negó a incluir en la comunicación al juzgado un párrafo que había sido consensuado entre los bloques opositores en la noche del martes pidiendo que el juez evite fotos y filmaciones y que, si no puede evitarlos, resguarde las imágenes para que no se filtren.

En esa votación (la única de resultado incierto ya que, con la participación y el acuerdo del PJ-Frente para la Victoria en la sesión, la habilitación a los allanamientos era segura), Cristina consiguió el apoyo de once senadores, además de los votos de su bloque. Respaldaron la postura de la ex presidenta los peronistas Eduardo Aguilar (Chaco), Inés Blas y Cristina López Valverde (Catamarca), Julio Catalán Magni y José Ojeda (Tierra del Fuego), Omar Perotti (Santa Fe), Mario Pais (Chubut), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), José Alperovich (Tucumán), Fernando "Pino" Solanas (Ciudad de Buenos Aires) y Magdalena Odarda (Río Negro).

Hubo cinco ausentes: Carlos Menem (La Rioja), Eugenia Catalfamo (de San Luis, con licencia por embarazo), Carlos "Camau" Espínola (Corrientes), Guillermo Pereyra (Neuquén) y Blanca Porcel de Ricobelli (Santiago del Estero).

Mirá también Cristina: "Voy a ser la primera senadora allanada" La expresidenta se preguntó hoy si los empresarios que se acogieron al régimen de arrepentidos están diciendo la verdad, durante su exposición en el Senado donde se trata el pedido del juez Bonadio.

En su discurso, Cristina enfatizó que será la primera senadora allanada de la historia, cuestionó las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, rechazó todas las acusaciones, acusó al Gobierno de perseguirla políticamente y sostuvo que la causa judicial apunta a distraer a la población de la crisis económica. El gobierno de Mauricio Macri fue uno de sus principales blancos.

"¿Me van a decir que realmente creen que la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo de 2003? En la República Argentina que preside Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo de Ángelo, el hermano del alma de Nicky Caputo. ¿En serio?", reclamó antes de agregar: "¡Qué barbaro! Empresarios que les aportan a los populistas y los de la AUH les aportan a ustedes", en referencia a la investigación judicial por los aportes a la campaña bonaerense de Cambiemos 2017.

También apuntó contra el peronismo no kirchnerista. "Si los cualquieras levantan la manito para la reforma laboral, la reforma previsional, lo que necesita el poder de turno, no les pasa nada. Esta persecución les pasa a los que, con errores o con aciertos, creemos y defendemos algo", aseguró.

Y en clara alusión a Pichetto, agregó: "Hay hombres de mi partido que creen que yo soy el obstáculo para llegar a no sé dónde. Miren, si a mi me partiera un rayo hoy mismo, hay algunos que con el voto popular no llegarían a ningún lado". El director de cámaras de la transmisión oficial enfocó en ese momento al rionegrino. Además, no ahorró críticas para Bonadio.

Pichetto no le escapó a la confrontación. "Si hace tres semanas ella hubiera permitido la medida, nos hubiera alivianado la tensión sobre el Senado", le recriminó. Y también la chicaneó: "Menem pudo ser candidato porque en la Argentina rige el principio de inocencia. Yo lo defendí. Así que quédese tranquila que usted va a poder ser candidata en 2019", le prometió.

