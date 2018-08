El dólar se pinchó en julio pero las compras de billetes no aflojaron en la City

El nuevo máximo que alcanzó el dólar ayer deja muy atrás la hazaña de julio, único mes de 2018 que cayó el tipo de cambio. No obstante, pese a que la moneda estadounidense bajó un 4,6% mensual, el nivel de compras no cedió.

Es que las compras netas de billetes ascendieron a uSs 2386 millones, poco más que los u$s 2224 millones registrados en junio, datos que se desprenden del último informe del Banco Central (BCRA) sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance cambiario.

En términos brutos, las compras de billetes totalizaron u$s 3693 millones y fueron realizadas por alrededor de 1.350.000 clientes, un aumento de 240.000 clientes respecto a lo observado en junio, mes en el que el nivel de compras fue muy similar, u$s 3803 millones. Ese importe fue adquirido por 1.114.000 clientes. Para el BCRA, "una posible explicación para el aumento de las compras brutas de billetes en moneda extranjera podría encontrarse en el cobro del sueldo anual complementario".

La compra promedio por cliente del mes resultó en u$s 2.725, registrando una disminución de 20% respecto a junio. Por su parte, las ventas mensuales de billetes de clientes totalizaron u$s 1.307 millones, valor similar al registrado el mes previo.

En tanto, el 47% de las compras de billetes (u$s 1.740 millones) fueron hechas por importes de hasta u$s 10.000 mensuales por cliente, incrementando su participación ocho puntos porcentuales con respecto al mes previo, además, esta participación fue cedida por los estratos superiores. En tanto, el 97% de la cantidad de clientes que compraron billetes en julio operaron en el estrato más bajo.

La cuenta capital y financiera del Sector Privado No Financiero (SPNF) registró egresos netos por u$s 4.415 millones en julio, "un déficit que estuvo explicado principalmente por los egresos registrados por la formación de activos externos de residentes por u$s 3.351 millones, por las repatriaciones netas por inversiones de no residentes por u$s 915 millones y por la salida neta de la operatoria de títulos valores en el mercado secundario por u$s 165 millones", detalla el informe. En junio, la cuenta capital y financiera del SPNF había registrado egresos netos más altos: u$s 5.083 millones.

Finalmente, la formación neta de activos externos por transferencias con el exterior, conocido como "operaciones en divisas", totalizó u$s 965 millones en el mes bajo estudio, lo que implicó un aumento de u$s 115 millones con respecto a junio.