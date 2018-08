Vidal no ve voluntad de gremios y paritaria docente seguiría hasta octubre

La tensión entre la mandataria bonaerense María Eugenia Vidal y los gremios llegó a un pico de tensión. En ese contexto, desde La Plata ya advierten que "no ven voluntad política" para cerrar la paritaria docente, que se volverá a discutir hoy.

En el equipo de Vidal apuntan a la "politización" del líder de Suteba, Roberto Baradel, para aducir que no llegarían hoy a acordar las paritarias. "El gremio está jugando un rol más político. Baradel quiere ir por la CTA y trata de ponerse a la altura de Vidal para tener más imagen", asumen.

Pero ante una economía recesiva, la gestión de Vidal tampoco ve probable cerrar hoy la paritaria. "Vamos a cerrar por tramos, así que nos volveremos a reunir en octubre", comentaron desde el gabinete bonaerense. Allí sostienen que hoy harán una "propuesta superadora", más alta del %16,7 ofrecido a julio, pero más bajo del 30% que reclaman los gremios.

Además, Vidal no piensa conceder una cláusula gatillo, tal como reclama Baradel. Y en el equipo económico bonaerense creen que con el escenario macroeconómico de volatilidad, no es momento para hacer acuerdos a "largo plazo". "La inflación y la recaudación todavía no son previsibles", explican.

Lo cierto es que hoy no se cerraría el acuerdo con los docentes, en la que sería la novena reunión paritaria del año. Vidal no sólo enfrenta un conflicto con Suteba, también tiene un frente abierto con ATE, tras la protesta del martes de los trabajadores del Astillero Río Santiago, quienes denunciaron represión policial. Ayer, ambos sindicatos y Udocba fueron al paro por la represión. En cambio, desde el equipo de Vidal apuntan a la politización del conflicto. "Nadie planteó echar gente del astillero, pero si la justicia avanza con las denuncias sobre los hechos de corrupción, en ATE están jodidos", comentan en el oficialismo.