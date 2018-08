JPMorgan tendrá plataforma de trading digital low-cost

JPMorgan Chase está lanzando una nueva plataforma de trading digital low-cost, lo que le arroja el guante a las casas de Bolsa online como Charles Schwab y TD Ameritrade.

You Invest, cuya puesta en marcha será la semana que viene, ofrece a los clientes 100 operaciones gratuitas en acciones y fondos de inversión cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) en su primer año.

"Trabajamos con la mitad de los hogares de Estados Unidos, 60 millones de familias, 47 millones de ellas ya utilizan la página web o la aplicación de la entidad; y en base a eso pensamos que deberíamos tener una respuesta fantástica", dijo Jed Laskowitz, CEO de You Invest, a Financial Times refiriéndose a la potencial escala del nuevo emprendimiento.

Tras conocerse el martes la iniciativa de JPMorgan, las acciones de Charles Schwab cayeron 3,4%, mientras que E*Trade Financial retrocedió 3,9% y TD Ameritrade bajó 5,8%.

Mientras tanto, los papeles de JPMorgan subieron 1,3% si bien el analista de KBW Brian Kleinhanzl afirmó que el "no ve que la oferta del ebroker vaya a subir significativamente la participación de mercado de la compañía en el corto plazo". Charles Schwab está ofreciendo 500 operaciones gratuitas en el primer año. En el caso de Merrill Edge, las operaciones sin cargo son 100 por mes cuando el cliente tiene en su cuenta al menos u$s 100.000 (o 30, si el saldo es de u$s 50.000) a perpetuidad.

Laskowitz dijo que el nuevo emprendimiento ganará clientes con los precios competitivos, la sencilla configuración que permite registrarse en menos de tres minutos y la integración total con las cuentas bancarias de JPMorgan.

Descarta los temores a que pueda canibalizar parte de las comisiones que ya cobra JPMorgan a los clientes que contratan sólo el servicio de ejecución de operaciones. "Vemos esto como una manera de atraer a todo un nuevo grupo de clientes", dijo y comentó que 90% de las personas que ya se registraron en la plataforma de inversión autodirigida de JPMorgan nunca antes habían hecho inversiones con un banco.

Los clientes que respondieron a una prueba piloto en mayo también son cerca de 15 años más jóvenes que el cliente promedio del banco. "You Invest abarca mucho más que al segmento de los millennials pero definitivamente incluye a estos últimos", dijo Laskowitz refiriéndose a la potencial base de clientes, agregando que también incluirá a los principiantes "que no han ganado suficiente dinero para empezar a invertir y se sentían intimidados por las opciones existentes".

Atraer a los millennials es un gran objetivo que persiguen JPMorgan y otros brókers cuando despliegan sus generosos presupuestos de tecnología para competir en mejores condiciones con la serie de proveedores low-cost disponibles en el mercado.

La iniciativa de JPMorgan de bajar las comisiones de trading, "podría llevar a otros jugadores del sector a tomar también esa dirección", dijo Alois Pirker, director de research en Aite Group. "Creo que las operaciones gratuitas son una señal de que el trading se ha commoditizado".

Para los bancos como JPMorgan, ofrecer operaciones sin cargo también puede ser una forma de captar clientes más jóvenes, quienes de lo contrario no operarían con la compañía, con la esperanza de que esos inversores eventualmente migren a otras partes del negocio que dejan mayores márgenes.

"El inmenso gasto de JPM en tecnología (u$s 11.000 millones anuales) y marketing (u$s 3000 millones anuales) le permite ser más agresivo en el desembarco en nuevas geografías y áreas de productos como ésta", escribió Mike Mayo, analista de Wells Fargo en un artículo dirigido a los clientes.

Cuando Fidelity lanzó hace poco dos fondos indexados, uno para el mercado de acciones estadounidense y otro que apunta a acciones internacionales, se tambalearon las acciones de administradoras de activos rivales, pero los analistas lo ven como una mayor amenaza para las otras casas de Bolsa porque es más probable que la plataforma de Fidelity atraiga dinero de inversores.