Artana: "La prioridad tiene que ser la baja del riesgo"

El economista Daniel Artana señaló que el Gobierno debe priorizar la baja del riesgo para financiarse de forma más barata en el mercado y aprovechar una buena cosecha en el sector agropecuario para que la actividad económica regrese al sendero alcista en 2019

"En el sector público, en el programa que se firmó con el Fondo supone que vas renovando la deuda que viene, que es lo normal. Acá eso no está por sentado y por eso uno necesita que baje el riesgo, para que el gobierno nacional y las provincias que tienen vencimientos en dólares puedan colocar y renovar deuda. Creo que la clave es que la economía empiece a levantar. Entrando al 2019 se necesitan dos cosas: que baje el riesgo y el clima acompañe. A mí me preocupa más el riesgo país, porque para que la economía no recesione mucho necesita capitales para el sector público y privado", dijo, en diálogo con CNN.

Y agregó: "Si el clima es normal, uno debería tener, según proyecciones de la Bolsa de Cereales de Rosario, una cosecha de 120 millones de toneladas. Este año fueron menos de 90 millones, esos 30 millones con 7000 u 8000 millones de dólares más de exportaciones, más la actividad económica, empezar a tener un efecto externo que este año complicó la economía junto con otras cuestiones que empiezan a jugarte a favor en lugar de en contra.”

En ese sentido, Artana analizó el escenario internacional y la fuerte depreciación del real brasileño, que afectó en mayor medida a la Argentina por la vulnerabilidad de la economía local.

“El real hoy coqueteo a 4 reales por dólar. El mundo emergente no esta muy fluido. Nos pega más porque estábamos en una situación de vulnerabilidad. Argentina tenía en un reporte del Fondo Monetario, que mide el nivel de equilibrio frente a la sustentabilidad, el peor. Muchos vencimientos de deuda de corto plazo con pocas reservas", comentó

Asimismo, el economista afirmó que el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "ya era viejo" cuando se rubricó debido a que la tasa de inflación estará por encima del 32% pactado, luego de la última depreciación del peso.

“Hasta el último round de depreciación creíamos que iba a estar en 32, ahora creemos que a 34 o 35, así que habrá que pedir una dispensa al Fondo porque había un tope de 32 que no se va a cumplir. Hay varias cosas que no se van a cumplir. La realidad es tan dinámica en la Argentina que el día que se firmó el acuerdo ya era viejo", señaló.

Y concluyó: "Lamentablemente el impuesto inflacionario es el más regresivo de todos. La Argentina necesita bajar la inflación. En términos distributivos, la baja de la inflación es una herramienta formidable. Hoy no da el contexto para bajar la inflación. Para poder terminar en 30 y algo, el BCRA acaba de anunciar que va a tener la tasa en 45% hasta octubre. Con una inflación de 30 y algo, la tasa puede aguantar mucho tiempo."