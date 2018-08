La corrupción del pasado debe ayudar a crear un futuro ético y transparente

La multitud que se agolpó ayer en los alrededores del Congreso no buscaba ser un actor más del relato macrista contra la pesada herencia del kirchnerismo. Aunque era evidente que la mayoría de los asistentes apoyaba a Cambiemos, también se vio a muchas personas portando un mensaje propio, más cercano al hartazgo ciudadano que al deseo obstinado de encarcelar a Cristina Kirchner por considerarla responsable final de todos los males recientes de la Argentina.

Aunque hubo una convocatoria prolija, no se notó militancia organizada: nadie buscaba que la marcha tapizara un kilómetro de calles. Pero a medida que empezó a caer la noche, aparecieron personas que querían sumarse al pedido de justicia, al deseo de un cambio. Y no solo en la Capital, sino también en varias ciudades del interior.

Lo que mostró la manifestación de ayer es que la megacausa judicial que lleva adelante el juez Claudio Bonadio destapó un sentimiento de indignación contra la corrupción que estuvo contenido durante décadas. Lo que cada uno aceptaba como una situación casi natural imposible de modificar, pasó a ser un objetivo no tan lejano. Desde el policía que protegía a delincuentes a cambio de dinero, al que pagaba para evitar una inspección laboral o impositiva, hasta llegar al empresario que aceptaba compartir su ganancia con el funcionario de turno. Lo que quedó atrás es la resignación. Y lo que asomó con fuerza es un mensaje que primero leerá el Gobierno, pero también debe hacerlo la oposición, en especial el peronismo.

La marcha fue una reacción ante la negativa del Senado a permitir que se allane el domicilio de la ex presidenta. Pero también contiene una señal hacia el empresariado que acompañó y a la dirigencia que no se rebeló. Los relatos de la corrupción kirchnerista eran hasta ahora un condimento más de la grieta. Ya no. Ahora deben ser parte de la construcción de un futuro más ético y transparente.