Instalarán dos granjas de criptomonedas en Tierra del Fuego

Para continuar siendo un polo tecnológico, Tierra del Fuego se transforma. Ahora, una empresa argentina invirtió u$s 8 millones para instalar sus operaciones de minería de criptomonedas en el fin del mundo y apuntan a formar un nuevo hub blockchain en la provincia.

BitPatagonia, una empresa enfocada en tecnología blockchain fundada por Miguel Klurfan, Walter Salama y Diego Pando realizó una inversión de más de $ 240 millones para armar dos "granjas" de criptomonedas en el sur del país, en Ushuaia y Río Grande.

Esta práctica se basa en poner computadoras a trabajar al servicio de una red descentralizada. Lo que hacen es resolver probar combinaciones y resolver cálculos matemáticos en busca de un resultado que se adecúe a las necesidades de la red, comúnmente llamadas "dificultad". Solo el primero que lo encuentre recibe la recompensa y si todos lo hacen de forma individual resulta similar a una gran lotería virtual. Es por esto que BitPatagonia, al igual que la mayoría, le provee su capacidad de procesamiento a un colectivo de mineros llamado "pool". Si este encuentra el resultado, sus integrantes se distribuyen la recompensa. Esta clase de redes son las que sostienen sistemas como Bitcoin y representan un enorme consumo energético que puede alcanzar hasta el 90% de los gastos del negocio.

La instalación en Ushuaia está ubicada en un galpón de la empresa Newsan, donde antes se ensamblaban teléfonos celulares. Hoy el espacio está colmado de hardware de minería, incluidos AntMiners S9 del gigante chino Bitmain, equipos GPU y computadoras Xhash. "Vimos distintas plantas del mundo y entendemos que logramos armar una operación eficiente de 350 metros cuadrados", explica Klurfan, CEO de BitPatagonia. "Actualmente, la empresa tiene una capacidad instalada de seis megavatios hora, mientras que la red global Bitcoin consume, según el índice que publica Digiconomist, 73 terawatts hora, casi 15 millones de veces más."

La elección de ubicarse en Tierra del Fuego no fue sencilla. Países que ya conocen el rubro y tienen proveedores con experiencia, como Paraguay o Canadá, les ofrecían instalarse por una fracción de los costos. "En Canadá, la instalación era plug and play, ya cuentan con todo lo necesario para montar una operación así, pero nuestra primera decisión fue no invertir la plata afuera del país", admite el CEO. Pero el sur del país también tiene sus beneficios; el clima frío y ventoso que puede ser catalogado como "extremo", permite refrigerar las instalaciones de forma natural mediante aberturas en el galpón. De esta forma, no resulta necesario forzar toda la circulación del aire para evitar las altas temperaturas que, según señala Klurfan, pueden alcanzar los 120 grados si se descuida el acondicionamiento de lugar. Con vistas hacia el futuro, BitPatagonia realizó su inversión a la espera de que su presencia en el sur ayude a generar proveedores con la experiencia necesaria para impulsar el desembarco de otras organizaciones y el crecimiento del ecosistema.

Ahora, el mercado de las criptomonedas se aproxima a los u$s 210 mil millones, del cual la mitad se debe a Bitcoin que aún se mantiene a la cabeza luego de que su precio cayera de u$s 20.000 en enero a solo u$s 6.500, pero cuyo minado representa ingresos por más de u$s 4,2 mil millones al año.