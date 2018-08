El fideicomiso para los PPP será de Transporte y lo administrará el BICE

Los plazos se acortan y las reuniones cobran mayor intensidad. La intención de la administración central es tener resuelto para la semana próxima cómo será el mecanismo para financiar los corredores viales licitados bajo el modelo de Participación Público Privada (PPP) y sortear la crisis que están enfrentando las empresas para obtener fondos en medio del affaire de los "Cuadernos K".

El fin de semana pasado el ministro de Hacienda y Finanzas confirmó la intención de crear un fideicomiso en el Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE) para que sea el banco estatal quien obtenga los fondos de las entidades financieras privadas reacias a aportar en un sector que está siendo investigado por la justicia.

Sin embargo, y aunque aún no está cerrada la discusión, El Cronista pudo averiguar que en realidad el BICE sería quien administraría pero que el fideicomiso sería del Ministerio de Transporte. "Es el mismo esquema de fiduciante y fiduciario que tiene hoy el fideicomiso de autopistas ya creado", explicó un fuente oficial.

El pasado 19 de julio el ministro de Transporte Guillermo Dietrich había creado un fideicomiso en donde el administrador es el Banco Nación para que los inversores privados tuvieran certeza que la fuente principal de financiamiento el Impuesto a los Combustibles- se aplicará al repago que el Estado comenzará a realizar en 2021 de los servicios y las obras incluidas en los contratos de los proyectos de infraestructura que se ejecutarán bajo este esquema.

"Ese es el esquema que vamos a replicar, pero con el BICE como intermediario entre la banca y las empresas privadas", explicó una segunda fuente oficial.

Para esto se especulaba con que el Gobierno iba a solicitar garantías extras a las constructoras. Pero desde las empresas que fueron adjudicatarias de los corredores viales aseguraron que aún no tuvieron "ningún tipo de comunicación oficial al respecto. Sabemos lo que se fue publicando en los medios y estamos a la expectativa de que nos convoquen para que nos expliquen cuál será el mecanismo", señalaron desde una de las constructoras locales que realizará uno de los corredores viales.

Pero también hay algunos empresarios que no ven con buenos ojos que se busque esta salida y entienden que de esta manera no se hace más que "encarecer" las obras. "Por ahora no nos pidieron nada ni tenemos oferta de nuevo procedimiento por parte del Estado. Entiendo que lo más simple sería lanzar una prórroga por 90 días en el plazo establecido de inicio de los trabajos que es el próximo 1° de noviembre y llevarlo al 1° de febrero de 2019 y, de esa manera, esperar que en ese plazo la situación del país y de los emergentes mejore". explicaron desde otra de las compañías.

En medio de esto persiste las dudas sobre las obras que pasarán de ser financiadas por el Tesoro a PPP ya que mucha y cómo figurarán en el presupuesto de 2019. Según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, las asociaciones de PPP financiadas por el Gobierno "serán tratadas como adquisiciones públicas tradicionales. Las obligaciones del Gobierno nacional asociadas con las asociaciones Público-Privadas se registrarán de forma transparente en las cuentas fiscales y se medirán como parte del déficit del gobierno nacional a medida que se produzcan (en base caja)".