Cristina Kirchner les informó a los jefes de los bloques políticos en el Senado que no se seguirá oponiendo a los allanamientos que, sobres sus propiedades, solicitó el juez federal Claudio Bonadio.

El magistrado la acusa de ser jefa de la asociación ilícita que, a su juicio, prueban los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Y por eso pidió hace tres semanas que el Congreso le permita allanar sus casas de Río Gallegos, El Cafate y la Ciudad de Buenos Aires.

Cambiemos, que desde el primer momento quiso permitir los procedimientos, falló en dos intentos de habilitarlos en el Senado. La tercera, mañana, será la vencida.

Cristina dijo sí

Con la venia de Cristina, senadores del peronismo no kirchnerista y de otros bloques opositores provinciales que no habían dado quórum hace una semana, no obstaculizarán la realización de la sesión, en la que además se discutirá el proyecto consensuado entre el kirchnerismo y el bloque Justicialista, de Miguel Pichetto, para aprobar con cambios la Extinción de Dominio y devolverla a Diputados.

La ex presidenta consideró que los senadores que no dieron quórum no lo hicieron “por solidaridad personal ni ‘corporativa’”, si no por “la firme decisión política de no convalidar la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución política a los opositores y de distracción mediática para la población”.

En ese contexto, informó a través de un comunicado que le pidió al presidente de su bloque, Marcelo Fuentes, que en la reunión de labor parlamentaria comunique su decisión de no oponerse a las medidas requeridas por Bonadio.

“A esta altura de las circunstancias, no tengo ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadio. Corresponde aclarar que esta decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadio en su cruzada persecutoria contra mi persona, sino que tiene por principal objetivo terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos”, indicó la senadora en la nota presentada a sus colegas.

Condiciones

Les pidió, además, que la autorización esté condicionada a una serie de requisitos: que los allanamientos “sean sólo para cautelar prueba” y no “para obtener imágenes o filmaciones” de sus propiedades “al efecto de su posterior difusión mediática con intencionalidad política”.

Juez Claudio Bonadio

Ese requerimiento, que era negociado esta noche entre el PJ-Frente para la Victoria y el resto de los bloques, va en línea con el dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales que hace tres semanas avaló el pedido de Bonadio sobre las propiedades de Cristina pero excluyó su despacho. En ese texto, firmado tanto por el peronismo no kirchnerista como por Cambiemos, los senadores habían advertido: “Se recuerda al señor juez que deberá cumplimentar las diligencias procesales con prudencia y decoro, tutelando los derechos y garantías constitucionales involucrados, en particular el derecho a la intimidad (...) en atención a tratarse de una senadora de la Nación que fue dos veces presidenta de la República”.

El pedido de Cristina al respecto es puntual: que no haya cámaras, que estén presentes sus abogados y un senador o senadora designado por ella, que se resguarden los objetos de uso personal y que el juez no disponga romper las paredes de sus domicilios.

“Para ser más clara señores senadores y señoras senadoras: si encuentran lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar; pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son objetos de mi uso personal. Y que Bonadio no rompa nada y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia, para escanear paredes, divisiones y/o cielo rasos de durlock”, reclamó.

El último pedido, explicó la ex presidenta, se originó porque en el allanamiento a otras propiedades del edificio de la calle Juncal, adonde ella tiene un departamento, el juez dispuso la rotura de paredes “al ser informado por el personal actuante que había paredes huecas”.