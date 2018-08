Sabbatella, sobre el #21A: “Yo pongo las manos en el fuego por Cristina”

El presidente de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella cargó hoy con dureza contra el juez federal Claudio Bonadio, al acusarlo de llevar adelante una “persecución brutal” contra Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que arrojó sospechas sobre la real vocación del magistrado de llegar a la verdad en la investigación de la causa de los cuadernos de las coimas.

“Me permito dudar de la existencia de un mecanismo extorsivo y de presión del juez” sobre los arrepentidos, varios de ellos indagados como supuestos partícipes de la asociación ilícita que, según la acusación, comandaban Néstor y Cristina Kirchner.

“Lo único que tiene que decir un exfuncionario o empresario para ‘salvarse’ e irse a su casa es comprometer a Cristina, decir que ella ‘sabía’, que es en definitiva lo que Bonadío quiere escuchar”, dijo Sabbatella a El Cronista. Y agregó: “Yo no tengo dudas de la honestidad de la ex presidenta y pongo las manos en el fuego por ella. No hay una verdadera preocupación por saber la verdad y enfrentar el problema de la cartelización de la obra pública, que es de larga data, sino una estrategia persecutoria contra Cristina”, insistió.

Sobre la marcha convocada para esta tarde para pedir que el Senado trate mañana la habilitación para allanar a la ex presidenta, Sabbatella consideró “bueno que los ciudadanos se expresen libremente y no ocurra lo mismo que en diciembre pasado cuando el Gobierno recurrió a la militarización del espacio público cuando nos movilizamos contra la reforma previsional” impulsada por Cambiemos. “Lo que digo es que estamos viviendo un gobierno que es profundamente liberal en términos económicos y que está haciendo un ajuste y un saqueo brutal empobreciendo y endeudando a la Argentina”, agregó.

Para Sabbatella, el escándalo de los cuadernos se reduce a “una estrategia de persecución brutal contra la principal líder de la oposición”, acompañada de “todo un aparato mediático concentrado” que busca "proscribir" a la ex presidenta.

Consultado sobre la supuesta intención de Cristina de presentarse como candidata en los comicios del año próximo, el líder de Nuevo Encuentro señaló: “No sé si lo será, sólo sé que le preocupa el deterioro del estado de derecho y de la situación económico social de la Argentina producto del gobierno neoliberal de Mauricio Macri”.