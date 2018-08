Pese a la nueva suba del dólar, Kohan cree que va a estar "tranquilo" esta semana

Pese a que la cotización del dólar abrió hoy en alza, el periodista especializado en economía y finanzas Guillermo ‘Willy’ Kohan adelantó que el valor de la divisa esta semana va a estar "tranquilo".

"El dólar pinta para tranquilo esta semana", sostuvo Kohan esta mañana en su habitual editorial en Radio Mitre. Según explicó se debe en parte "porque ya subió mucho".

“No es tan fácil para la plata grande salir a comprar a $ 30,50, no es lo mismo que comprarlos a $ 28. La tasa de interés está muy violenta, por lo tanto el costo de oportunidad de usar pesos para comprar dólares, o de no vender dólares y tener que ir a financiarse a un banco vendiendo cheques o tomando dinero en el mercado hoy al 60%, me parece que va a garantizar algún grado de oferta de dólares en el mercado", detalló.

El dolar mayorista volvió a subir hoy y llegó a saltar 15 centavos en el comienzo de semana con lo que tocó los $ 30 en el MULC, para venderse ahora a $ 29,93. Al tiempo que el dolar minorista saltaba también 20 centavos y se vendía a $ 30,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Kohan consideró que “los grandes temas para el mundo económico son cómo arrancan los mercados y sobre todo si todo el esfuerzo que ha hecho el Gobierno, el equipo económico y el equipo político del Presidente, Mauricio Macri , por tratar de despejar estas dudas respecto a la capacidad que tiene Argentina de pagar sus deudas, los riesgos de una posibilidad de un default que ha golpeado mucho los bonos argentinos. Eso es la clave del día porque hay algunas acciones de compañías privadas que están siendo golpeadas por el efecto de los cuadernos, pero simultáneamente miércoles, jueves y viernes hubo una recuperación tranquilizadora de los bonos argentinos”.

Por otra parte, el periodista, sostuvo que “en el sector privado está jugando el efecto 'cuaderno K'. Ayer volvieron a sufrir acciones de los bancos y de empresas constructoras”.

“El lunes cayeron las acciones de IRSA, la compañía inmobiliaria que menos relación ha tenido con el estado. Lo que puede ocurrir en la Argentina es que muchas empresas que no participaban de la obra pública, puede ser que ahora se abran oportunidades para otras empresas constructoras”.