Tonelli: "Cuando Londres es más barato que Bernal, vamos derecho al desastre"

El politólogo radical y profesor universitario (UBA) Luis Tonelli brindó esta mañana una charla en el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, en la que repasó la actualidad política y económica tras dos años y medio de Gobierno de Cambiemos. Allí, criticó la segmentación de poder que ideó la Jefatura de Gabinete y el escaso espacio que se le otorga a los líderes de la Unión Cívica Radical (UCR) en las decisiones administrativas.



“Tal vez porque no venía de la política, el presidente Mauricio Macri profundizó la división de las instituciones y las aisló, para no tener que sentarse a hablar con otra figura estelar. Solo así se puede entender que haya más de 20 ministerios con poco poder cada uno de ellos. En teoría económica, el presidencialismo segmentado eleva el costo de transacción”, explicó Tonelli. “(El jefe de Gabinete) Marcos Peña es muy inteligente y le creó una zona de confort a Macri”, agregó.



El politólogo se acercó a la sede del think tank radical, conducido por el ex secretario de Energía Jorge Lapeña, para analizar el escenario político después de la explosión del caso de los “cuadernos” de la corrupción. “El peronismo es el partido de la crisis: asumió en 1989 y en 2001. La crisis los organiza y verticaliza. Cuando entra en crisis el partido de la crisis llega el radicalismo, que es la regeneración. Y si hay regeneración es porque antes hubo degeneración”, jugó con las palabras Tonelli.



Sin embargo, para el profesor universitario, “Cambiemos llegó sin una crisis aguda, sino subyacente”. “Así, hubo gradualismo, y mientras teníamos en la billetera se implementó la democracia del ‘llame ya’ y la comunicación. Balcarce servía para que yo le dé el like, pero ahora, en la crisis, me lo quiero comer crudo”, bromeó. Y acotó: “Cuando las cosas van mal, llaman a Ernesto Sanz y amplían la foto. Pero si no, son Macri, Peña y dos más “.



De cara a un nuevo multimillonario desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) para capear la crisis fiscal, Tonelli dijo que el encargado del organismo para el caso argentino, Roberto Cardarelli, “sabe mucho y pide ver en detalle la cuenta de las provincias”. “Ellos ya aprendieron de la Argentina”, indicó.



Además, criticó la lógica nacional de pensar que llegamos al desarrollo cuando Londres resulta más barato que Bernal. “Esa es la señal de que vamos derecho al desastre”, sentenció. Y completó con que algunos amigos que viven en el exterior lo llaman preocupados por lo que leen en los diarios de que en cualquier momento se cae el Gobierno. “Mi tía Nacha acá en Argentina todavía no se enteró”, matizó.