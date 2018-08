Con pocas empresas globalizadas, se aleja la "apertura inteligente"

Desde hace dos años el Gobierno nacional impulsa una apertura inteligente de la economía argentina y puso sobre la mesa la discusión de nuevos acuerdos de libre comercio a través del Mercosur (Unión Europea, EFTA, Canadá, Japón, Coreal del Sur), sin embargo, hay una suerte de pecado original que dificulta o incluso impide avanzar en ese objetivo.

Un informe elaborado por la consultora DNI asegura que la Argentina tiene una "seria restricción para lograr una mayor inserción económica internacional" y es que no dispone de un número significativo de empresas con escala, volumen, atributos cualitativos o condiciones suficientes para la internacionalización. Algo así como objetivos bien planteados por el gobierno pero sin contar un instrumento clave para alcanzarlos.

Observando la foto actual del comercio exterior argentino sobresalen tres datos que realmente sorprenden y, además, preocupan. En 2017 Argentina se ubicó entre los países con menor ratio de exportaciones sobre PBI, sólo superado por cinco países. Además, tiene el menor stock de inversión extranjera directa de América Latina y el comercio internacional en su conjunto es el tercero más bajo del mundo, considerando la dimensión de la economía. Elizondo atribuye este desempeño a las pocas empresas internacionalizadas con que cuenta el país. Una asignatura pendiente.

Hay pocas empresas exportadoras en relación a otros países de la región, pero además, son muy pocas las firmas que exportan por montos significativos y según Elizondo, esto responde en alguna medida, a la baja tasa de inversión bruta interna fija (IBIF), que en los últimos años orilló el 17% del PBI y en la primera parte del año subió hasta el 18%, aunque aún se ubica por debajo del 22% del promedio de la región.

Por su parte, en el cuarto trimestre de 2017 hubo 6328 firmas exportadoras, bastante menos que las 15.075 compañías que exportaron en 2006. En el primer trimestre de 2018 esa cantidad llegó a 5890 empresas, mientras que en todo 2017 totalizaron 9529 las compañías con ventas al exterior. En relación a otras economías de la región, es un dato más bien modesto. Mientras en México existen más de 30.000 empresas exportadoras, en Brasil llegan a casi 20.000, en Colombia son más de 10.000 y en Chile y Perú unas 8.000.

"Además de no ser muchas, en el conjunto de exportadoras hay muy pocas que logran negocios en dimensiones relevantes", asegura el informe de DNI. En base a estudios privados la consultora señala que en el país sólo 11 empresas exportan más de u$s 1000 millones anuales y apenas 17 firmas exportan por encima de los u$s 500 millones al año. Apenas hay 57 compañías argentinas con ventas externas por al menos u$s 100 millones y sólo 95 que exportan más de u$s 50 millones.