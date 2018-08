Macri busca dar señales de calma y aumenta las conferencias de prensa

Ante el temor de futuras dificultades económicas, el presidente Mauricio Macri planea encabezar dos conferencias de prensa por mes en busca de tranquilizar la perspectiva del mercado sobre Argentina. El mensaje actualmente pasa por generar confianza afuera marcando que su gestión no está cerca del "default" y así diferenciar la vulnerabilidad local de la crisis turca.

Luego de la conferencia que encabezó el viernes en Jujuy, donde pregonó con la apuesta por bajar el déficit fiscal, el Presidente planea encabezar otro encuentro con la prensa la próxima semana. El objetivo es que haga dos conferencias por mes: una en el interior y otra en la ciudad de Buenos Aires.

Macri buscará dar tranquilidad y previsibilidad al mercado. "Es un momento en el que hay que reforzar el mensaje y la dirección. Es el que mejor puede explicar las decisiones de la gestión", explicaron en la Casa Rosada.

El mensaje central lo enunció el propio Macri durante la entrevista del domingo con CNN. "Estamos en un momento de suma tensión que no ha terminado. Tenemos que demostrar a los mercados que consolidamos la baja del gasto público", planteó el Presidente en su puja por defender el ajuste fiscal que acordó con el FMI. Es por esto que la Casa Rosada necesita mostrar apoyo de los gobernadores y del Congreso para el Presupuesto 2019. "Para los inversores que vos estés solo y el resto de la clase política no sienta que alcanzar la meta fiscal es importante no es un buen indicio", razonaron en Balcarce 50.

La Casa Rosada busca dar muestras de estabilidad al mercado. El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, regresó el viernes de Estados Unidos. "Los inversores están nerviosos. Mario tuvo que viajar a decir que el año que viene el financiamento está cubierto, que no hace falta tanta guita", explicaron. Por su parte, Macri ayer quiso despejar la posibilidad de un default. "Hay que dejar en claro que esto no es 2001 porque tenemos el apoyo del mundo y eso se vio en el tamaño del préstamos del FMI", sostuvo el Presidente.

Más allá de esos gestos, en el Gobierno están preocupados por temor a futuros shocks económicos. "Estar expuestos a esa fragilidad hace que no tengas ninguna capacidad para defenderte de cualquier tormenta externa que es lo que nos pasó", enunció Macri para explicar la vulnerabilidad de Argentina. Esta semana seguirán expectantes a cómo sigue la lira de Turquía, que este lunes ahondo su tensión con Estados Unidos al llevar la suba de tarifas de Donald Trump ante la OMC. A pesar de la volatilidad, en la Casa Rosada aseguran que "hay que salir a hablar igual y dejar en claro que hacemos todo lo posible y que no somos Turquía".

También en el Ejecutivo están preocupados por cómo afectan estos shocks económicos en la opinión pública. "En 2017 la gente sentía que habíamos salido adelante y ahora esta volatilidad los hace pensar todavía no salimos. Y piensan que están peor con este clima cuando en los datos reales la caída no es tan fuerte", explican desde Balcarce 50. Y reconocen que la actividad económica está cayendo. Macri el domingo asumió públicamente que "vamos a caer cerca de un punto" este año.

A su vez, el Presidente dijo que la pobreza va a aumentar en los próximos meses como consecuencia, en parte, por la alta inflación. Al Presidente le costó asegurar que va a terminar su gestión por debajo de los niveles que heredó de Cristina Fernández (según la UCA, en 2015 la pobreza era del 29%).