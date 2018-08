Definen futuro de contratos de las empresas implicadas en coimas

Mientras desfilan por Comodoro Py empresarios y ex funcionarios señalando la comisión de delitos, en los diferentes ministerios relacionados con la obra pública comenzaron a seguir de cerca algunos contratos a la espera de definiciones judiciales.

Sin una estrategia común ni bajada de línea de la Casa Rosada, cada cartera tomará sus propias definiciones. El primero fue el Ministerio de Energía, donde Javier Iguacel impuso la misma metodología que utilizó cuando estaba al frente de Vialidad Nacional y bajó los contratos de Austral Construcciones de Lázaro Báez. Ahora paralizó las obras del Gasoducto del Noreste Argentina (GNEA) que eran operadas por una UTE conformada por BTU y Esuco, que aparecen en los "Cuadernos K".

En el Ministerio de Energía explicaron a El Cronista que, por ahora, "no hay otras obras" bajo análisis. Sin embargo, todos miran hacia sur. Electroingeniería, otra de las empresas implicadas por supuestos pagos de u$s 11 millones, tiene junto a una empresa china el complejo hidroeléctrico Cóndor Cliff La Barrancosa, obra financiada por bancos chinos por u$s 4700 millones. Los que conocen a Iguacel aseguran que desde que asumió que quiere correr a la empresa cordobesa de la UTE.

Electroingeniería también tiene obras en su provincia natal. La empresa ganó la licitación de un sector de los gasoductos troncales de Córdoba asociada con una compañía china. En esta obra también están Iecsa y Odebrecht. Desde la administración mediterránea explicaron que "la Ley de Contrataciones sólo obliga a cambiar al prestador en caso de una condena efectiva de la Justicia" y que en ese contexto la provincia "mantendrá firme este criterio".

En Transporte siguen de cerca el devenir judicial y, en especial, el caso de la Hidrovía. El ministro Guillermo Dietrich no había logrado convencer a la empresa para que redujera en 30% el peaje que percibe en dólares, una tarifa que está regulada por contrato. Ahora que el titular de la empresa, Javier Romero, declaró que pagó para que sea extendida la concesión, podría abrirse un nuevo capítulo.

"Nosotros revisamos el contrato cuando discutimos por el peaje, ahora vamos a esperar las definiciones de la Justicia", explicaron desde el entorno de Dietrich.

La cartera que más obra gestiona es el Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda, con más de 3000 en ejecución y, según explicaron voceros de Rogelio Frigerio hasta ahora sólo dos podrían estar comprometidas por la causa de corrupción.

Las obras son dos de AySA, una es el Sistema Matanza Riachuelo, que la opera una UTE en la que está Esuco, y la segunda que aún no está en ejecución la tiene Electroingeniería, que ganó una licitación para un tramo del río subterráneo de 23 km por el que se planea llevar agua potable a la zona sur de la concesión de AySA. "En principio no vamos a parar ninguna de las licitaciones. Vamos a hacer revisión obra por obra, pero el sistema Matanza-Riachuelo no lo vamos a parar", explicaron.

Donde se dio la tormenta perfecta es en represa neuquina Chihuido. La licitación la había ganado Helport, de Hugo Eurnekian, otro de los empresarios que reconoció pagos. La obra se iba a desarrollar con financiamiento ruso, algo que se frustró. En este caso, el Gobierno estudia dar de baja el contrato y relicitarla, aunque trabaja en el cómo. Primero se pensó en Participación Público Privada (PPP), pero no existen antecedentes de una represa vía PPP y, a esto se le suma la complejidad para obtener financiamiento en medio del escándalo de las coimas en la obra pública.

BAJO LA LUPA

Esuco y BTU (Carlos Wagner y Carlos Mundín): Energía le retiró el contrato del Gasoducto del Noreste Argentina (GNEA)

Helport (Hugo Eurnekian): Después de la mención del empresario en los cuadernos y de su declaración judicial, estudian la relicitación de la represa de Chihuido en Neuquén

Electroingeniería (Gerardo Ferreyra): Le fue adjudicado el complejo hidroeléctricto Condor Cliff-La Barrancosa en Santa Cruz (Kirchner-Cepernic) y parte del gasoducto troncal de Córdoba

Hidrovía S.A. (Javier Romero): Contrato de concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay, a la espera de la Justicia