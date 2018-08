Dudas sobre el futuro político de Brasil ponen al dólar al filo de los 4 reales

El real brasileño abrió la semana con una fuerte caída, en medio de temores de los inversores por un fortalecimiento de Luiz Inacio Lula da Silva en las encuestas, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales en Brasil.

Ayer el real fue la divisa con peor desempeño en la canasta global de monedas y se depreció aún más que la lira turca. Así el dólar trepó en Brasil 1,5%, hasta quedar al borde de los 4 reales: cerró en 3,95 reales por dólar, su punto más débil desde febrero de 2016, cuando había superado el techo de los 4 reales. En tanto, la lira cayó 1,05% y acumula un desplome mensual de 19,4%.

Se trató de la onceava rueda al hilo que termina con la moneda estadounidense en alza en Brasil. En lo que va del mes, el real cae 5,36%, sólo superado en la región por la baja de 8,56% del peso argentino. La "foto" de la competitvidad entre las dos monedas ya está en el mismo nivel en que se encontraba hace cuatro años, en septiembre de 2014, según el Índice de Tipo de Cambio Real Bilateral que elabora el BCRA, en base al desempeño de ambas economías.

Puntualmente en Brasil, dos factores se conjugan para explicar el pesimismo de los inversores con la moneda. Por un lado, el mal clima que golpea a los mercados emergentes en general. Por otro, el temor que genera el apoyo al candidato de PT en las últimas encuestas conocidas. Ambos factores hacen que los ahorristas del país vecino se vuelquen al dólar como estrategia de protección.

Por SOFÍA BUSTAMANTE Mirá también Grecia: casi una década de crisis explicada en 5 datos Grecia recibió ayer 15.000 millones de euros, la última parte de la ayuda concedida por sus acreedores de la zona euro para cubrir sus necesidades financieras. De esta manera salió del mayor rescate en la historia económica después de nueve años de austeridad impuesta por los acreedores, y aunque las instituciones europeas elogiaron el fin del programa como un éxito, el pueblo griego no encuentra aún razones para celebrar. Los números hablan por sí solos.

"El mercado duda de que otros candidatos tengan las condiciones para hacer reformas, lo que genera malhumor", dijo a la agencia de noticias Reuters Fernanda Consorte, estratega de cambio de Ourinvest.

Los distintos resultados de las encuestas electorales marcan el pulso en la plaza cambiaria paulista. Por ejemplo, un estudio a pedido de la firma XP Investimentos mostró que Geraldo Alckmin, el candidato favorito del mercado, cuenta con solo el 9% del apoyo del electorado. Pero también esta semana se conocerán los resultados de dos importantes encuestadoras que pueden confirmar lo que los inversores temen: la escasa intención de voto para Alckmin y el fortalecimiento de los candidatos del PT.

Si bien el real se mantuvo contenido debajo de la barrera de los $ 3,97, pico que tocó ayer a mitad de rueda, los analistas ya ven como una realidad inevitable que la moneda estadounidense cotice a los 4 reales. Incluso, anticipan que si hay un respiro en las próximas semanas, el dólar difícilmente retroceda a los $ 3,8 en los que se conseguía a comienzos del mes.

La prensa especializada en Brasil explicó que esto sin embargo, no significa que haya una amplia presión para la intervención del Banco Central con swap de divisas. Los operadores brasileños anticipan un presión gradual, impulsada especialmente por la debilidad que es común a todas las economías emergentes. Si bien reconocen que el riesgo político explica buena parte de la suba del dólar, advierten que no llega al punto de obligar al Banco Central de Brasil a intervenir para calmar los ánimos de los inversores.

Sin embargo, algunas entidades extranjeras ya plantaron sus banderas rojas, en caso de que finalmente el triunfo de Lula se consolide. Por ejemplo, Bank of America Merrill Lynch pronosticó una caída del 20% de la moneda brasileña y un dólar a 5 reales si en el próximo gobierno asume el Partido de los Trabajadores, ya sea en la figura de Lula, o de Fernando Haddad, el ex alcalde de San Pablo y posible reemplazo del ex presidente de Brasil, si finalmente su candidatura no puede concretarse por las acusaciones de corrupción.