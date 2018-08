Diputados y funcionarios marchan al Congreso para pedir la prisión para CFK

El oficialismo convocó a una marcha hoy a las 19 frente al Congreso para reclamar el desafuero de la ex presidenta y senadora, Cristina Fernández de Kirchner, y la sanción de la Ley de Extinción de Dominio. La manifestación fue organizada a través de redes sociales con dos consignas: #21ATodosAlCongreso, en referencia a la fecha, y #NSB, en alusión a la frase del artista y militante oficialista Alfredo Casero, quien en un programa de televisión y hablando sobre el kirchnerismo señaló: "No somos boludos".

Diputados nacionales oficialistas, como Graciela Ocaña o Waldo Wolff, y funcionarios de segundas y terceras líneas del Poder Ejecutivo empujaron las dos consigas en las redes. Cambiemos apunta a presionar de esta forma al peronismo no kirchnerista, que en el Senado ya avisó que no avalará ningún pedido de desafuero para Cristina ni para cualquier otro senador hasta que no haya condena firme, y que además se mostró dividido (con una mayoría en contra) frente a los pedidos de allanamiento a propiedades de la ex presidenta.

No es el primer intento de presionar al peronismo a través de las redes sociales. Entre el 9 y el 15 de agosto, en Twitter, tres hashtags estuvieron entre los más mencionados de la Argentina: #ArrepentitePichetto, #TicTacPichetto y #EsHoyPichetto. Todos apuntaban al jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto, que está de acuerdo con permitir que Bonadio allane las propiedades de Cristina, pero no con desaforarla. Sin embargo, el senador por Río Negro no tiene cuenta en Twitter. Probablemente no se enteró de que mensajes dirigidos a él fueron tendencia.

En esta oportunidad, la marcha fue convocada para hoy como antesala de la sesión de mañana a las 14, en la que el oficialismo volverá a intentar conformar el quórum y la mayoría necesarios para habilitar los allanamientos a la senadora del PJ-Frente para la Victoria. Será su tercer intento en las últimas tres semanas.

"Yo voy. Es importante que todos estemos presentes para reclamar el fin de la impunidad; el desafuero de Cristina y la caducidad de dominio para bienes robados por la corrupción y el narcotráfico", publicó en su cuenta de Twitter la diputada Ocaña, instando a participar de la marcha. El mensaje le valió una respuesta airada del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. "¡Extinción de dominio! ¡Qué bruta! Póngale cero. Mirá lo que dice Ocaña: Caducidad de dominio. Esta analfabeta con micrófono exuda ignorancia", lanzó el ex funcionario y ex senador.

El tema, por supuesto, no terminó ahí. "Aníbal devolvé la plata , por ejemplo, la que pagaron en sobornos en Qunitas y en FPT. ¿Te acordás cuando me dijiste burrita? La Justicia te procesó. Tan burrita no era", le respondió la diputada. Y el ex funcionario insistió: "¿Burrita? Recontra burra. Es notorio que sos una prestanombre para iniciar denuncias. Convocás a una movilización y no sabés ni el nombre del instituto jurídico".

También se anotó el diputado Wolff: "Les dije a mis hijos que no se roba. Ahora les digo que el martes me acompañen al Congreso a pedir que devuelvan lo robado".

Además, otro promotor de la movilización es el coordinador de Análisis y Control de Gestión del Sistema Federal de Medios Públicos, Ricardo Benedetti. "Me cuentan que el martes 21 de agosto a las 19 en el Congreso se reúnen los argentinos de bien a reclamar por la Ley de Extinción de Dominio desafuero y allanamiento a Cristina Kirchner. Estoy de acuerdo, todos sentimos indignación por lo hecho en el Senado. Nos vemos allí", escribió el funcionario que reporta al titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi.