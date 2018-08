Letes, dólar y datos de la economía real en la semana que empieza

La semana de cuatro días en los mercados financieros locales abre con el dólar aparentemente estabilizado en torno a los 30 pesos tras una serie de medidas que impulsó el Banco Central para evitar una nueva corrida cambiaria y con una licitación de Letras del Tesoro (Letes) en la que los inversores podrán apostar por títulos en dólares a siete meses o dos series de Letras capitalizables en pesos, con vencimiento en noviembre y marzo. Los otros datos de la semana son una serie de informes del Indec sobre seguir tomando el pulso de la actividad economica.

Dólar y Lebac

La semana pasada fue de elevada volatilidad en el mercado cambiario, con una suba de 88 centavos en el mercado minorista en una sola rueda (el lunes) y un récord nominal para el mayorista el miércoles (que llegó a los $ 30).

En ese contexto, hubo un cóctel del Banco Central para tratar de marcarle un nuevo techo a la divisa:

- al mismo tiempo que se anunció el final de las subastas de dólares del mediodía por cuenta y orden del Ministerio de Hacienda, también se informó que el Banco Central volvería a licitar dólares cuando creyera que hiciera falta… y, de hecho, en la semana hizo cinco subastas en las que vendió u$s 1036 millones de las reservas;

- el Consejo de Política Monetaria del BCRA se reunió el lunes fuera de cronograma y aumentó su tasa de referencia, correspondiente a las Leliq, en 5 puntos porcentuales, hasta 45%;

- también el lunes, el Central dio a conocer un programa de cancelación de Lebac -en la licitación del día siguiente ya redujo un tercio, convalidando además una tasa del 45%- que, según Caputo, desaparecerán hacia diciembre;

- como los bancos (obligados a salir de Lebac) mostraron poco interés por las más largas Notas del Banco Central (Nobac), la autoridad monetaria aumentó otros tres puntos los encajes bancarios, lo que implica sacar de circulación unos $ 60.000 millones;

- el jueves se conoció que el BCRA está negociando una extensión del swap de monedas con China para sumar u$s 4000 millones a las reservas.

Letes

Una de las alternativas pensadas para que la reducción del stock de Lebac no vaya a presión cambiaria (además de la fallida licitación de Nobac y las Leliq para los bancos) fue el regreso de las Letes en pesos: el miércoles, Hacienda colocó $ 23.089 millones en dos series a 105 días (con una tasa nominal anual de 42,23%) y a 224 días (TNA de 39,81%).

Este martes y miércoles, junto con la licitación ya prevista en el cronograma de Letras en dólares, se reabren ambas emisiones, las dos en pesos capitalizables, con vencimientos el 30 de noviembre (con tasa de 3% más lo que determine el precio de corte) y el 29 de marzo (tasa del 2,85% más la del precio de corte).

Para la licitación de Letes en dólares a 203 días (vencen el 15 de marzo) se pautó, como en las últimas oportunidades, un precio máximo que implica una tasa mínima garantizada: los inversores no pagarán más de u$s 972,94 por cada u$s 1000 nominales, lo que implica que tendrán un retorno de al menos el 5% nominal anual. También como en las últimas oportunidades, se deja de lado la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo igual al monto adjudicado en el tramo competitivo (lo que busca darle algo de margen a Hacienda con respecto a la tasa que debe aceptar).

Siete claves para entender como sigue la venta de dólar y las Lebac https://t.co/JZWA2vBZkS — Cronistacom (@Cronistacom) 14 de agosto de 2018

El otro dato previo a las ruedas financieras viene por las operaciones de acciones argentinas en Estados Unidos (ADRs), que hoy cerraron con algunas bajas notorias, en particular de algunas entidades bancarias, aunque con otras tantas subas (entre las que lideró YPF; el resto fueron más acotadas).

Esto, en un marco en el que el Merval ya muestra una caída en dólares tan grande como la de 2008, pero esta vez sin que haya pasado lo mismo ni en Wall Street (que está en máximos históricos) ni en los otros mercados emergentes (que cayeron, pero en menor medida). Y en el que la suba del riesgo país de la Argentina en lo que va del año fue mayor que el de Turquía, centro de las dudas globales por estos días.

Actividad

En la semana, y mientras los síntomas de crisis se van sumando, llegarán además una serie de indicadores vinculados a la actividad económica.

El martes el Indec difundirá los datos sobre la evolución de ventas en supermercados, shoopings y comercios de electrodomésticos de julio; el miércoles, los de ocupación hotelera (junio) y balanza comercial (julio); y el jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de junio.

El jueves, además, se conocerán los niveles de las canastas de pobreza e indigencia del mes pasado y los Indicadores de condiciones de vida de los hogares de la Encuesta Permanente de Hogares, aunque en este caso son datos del segundo semestre de 2017.