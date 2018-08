Thriller, de Michael Jackson, ya no es el álbum más vendido de la historia

La recopilación de grandes éxitos de The Eagles, que incluye clásicos del rock como Take It Easy y Witchy Woman, destronó al álbum Thriller de Michael Jackson como el de mayores ventas de todos los tiempos, según datos publicados el lunes.

El disco, llamado Their Greatest Hits 1971-1975, acumuló ventas y reproducciones online de más de 38 millones desde su lanzamiento en febrero de 1976, según informó la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por su sigla en inglés).

La cifra dejó al disco sensación de la música pop de 1982, Thriller, en segundo lugar con un total de más de 33 millones de ventas y reproducciones online.

El tercer lugar pertenece a Hotel California, otro disco de The Eagles, con 26 millones.

La banda se formó en Los Ángeles en 1971 y se separó en 1980. En 1994, se reunió con los miembros de la alineación original Don Henley y Glenn Frey.

Frey murió en 2016, pero el grupo sigue realizando giras con miembros como Henley, Deacon Frey -hijo de Glenn- y la estrella de la música country Vince Gill.

Fuente: Reuters