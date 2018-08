Acciones de Tesla tocan mínimos de 3 meses por rebaja de JPMorgan

Las acciones de Tesla caían un 4% el lunes, debido a que un recorte de u$s 113 en el precio de JPMorgan Chase para el fabricante de automóviles eléctricos se sumó a las crecientes dudas en el mercado sobre un plan de privatización de la compañía.

Al rebajar su precio objetivo para Tesla Inc de u$s 308 a u$s 195, JPMorgan Chase dijo que no creía que el presidente ejecutivo Elon Musk tuviera financiación para el proyecto anunciado hace dos semanas en un tuit en el que mencionaba que contaba con los "fondos asegurados".

Los analistas del banco estadounidense habían subido su pronóstico de u$s 198 a u$s 308 después de un aumento de aproximadamente u$s 100 en las acciones de Tesla tras los tuits de Musk el 7 de agosto, y la nota de este lunes fue la última evidencia de escepticismo en Wall Street respecto al acuerdo.

Investor support is confirmed. Only reason why this is not certain is that it’s contingent on a shareholder vote. https://t.co/bIH4Td5fED — Elon Musk (@elonmusk) 7 de agosto de 2018

Fuentes familiarizadas con el tema dijeron el domingo que PIF, el fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita que según Musk ayudaría a financiar la compra, está en conversaciones para invertir en el aspirante rival de Tesla, Lucid Motors Inc.

"Nuestra interpretación de los eventos posteriores nos lleva a creer que ese financiamiento no estaba asegurado para una transacción de privatización, ni hubo una propuesta formal", escribió en una nota a clientes Ryan Brinkman, analista de JPMorgan.

"Tesla parece estar explorando una transacción de privatización, pero ahora creemos que ese proceso parece mucho menos desarrollado de lo que habíamos supuesto antes, lo que sugiere que la incorporación en nuestro análisis de valoración parece prematura en este momento", agregó el analista.

JPMorgan ahora apunta de nuevo a un precio meta de las acciones, que continúa subvalorando, en u$s 195 , frente al cierre del viernes de u$s 305,50. El precio objetivo medio de los analistas de Wall Street que cubren Tesla es de u$s 336.

Las acciones de Tesla tocaron un mínimo de tres meses a u$s 285 dólares en las operaciones previas a la apertura del mercado, para recuperarse luego en torno a los u$s 300, reduciendo su valor de mercado nuevamente por debajo del de General Motors, que retomó su puesto de mayor automotriz estadounidense.