Tecnológicas de Silicon Valley inician la carrera hacia el segundo billón de dólares

Difícilmente podría haber un mayor contraste en la suerte de las bolsas de valores. Las acciones de Apple se despabilaron después de un anuncio de ganancias sólidas, lo que la convierte en la primera sociedad con capitalización bursátil de u$s 1 billón. Una semana antes las acciones de Facebook se desplomaron debido a un pronóstico pesimista borrando casi u$s 120.000 millones de su valor en Wall Street, la mayor pérdida de valor diaria para una compañía estadounidense.

Esos impresionantes titulares fueron en parte un recordatorio del enorme impacto que tienen los gigantes tecnológicos en el mundo de la inversión en general. El retroceso de Facebook reflejó el cambio de percepción que a menudo se produce cuando las compañías de alto crecimiento entran en un período más incierto. El efecto fue tan sorprendente por el enorme tamaño que tiene el grupo su valor en el mercado bursátil aún supera los u$s 500.000 millones. Cuanto más grandes son, más violenta es la caída.

Pero las fortunas divergentes del mercado bursátil han puesto de manifiesto cuestiones más profundas. Las grandes compañías tecnológicas subieron juntas y en los últimos cinco años impulsaron el alza de Wall Street. La pregunta es si cambió algún factor fundamental. ¿Su siguiente fase de crecimiento será diferente a la anterior?

Desde una perspectiva, sería un error interpretar demasiado el evidente desacople de las acciones de las empresas denominadas FAANG, una agrupación de gigantes tecnológicos que también incluye a Amazon, Netflix y la compañía matriz de Google, Alphabet. (Muchos inversores incluyen a Microsoft por si acaso). Esas empresas son todas muy apreciadas por los inversores de la bolsa de valores, pero son diferentes en varios mercados y se encuentran en distintas etapas de su desarrollo.

Sin embargo, aún existen importantes similitudes. Todas ellas han crecido juntas en las mismas mareas tecnológicas. El auge de los teléfonos inteligentes ha convertido al iPhone en un negocio con ventas anuales cercanas a u$s 150.000 millones, mientras que al mismo tiempo les ha dado a Google y Facebook una forma de llegar a los usuarios que ahora representa más de la mitad de sus anuncios. Y aunque Amazon no revela detalles, eMarketer estima que los comercios digitales a nivel mundial generan casi el 60% de la facturación del ecommerce a partir de dispositivos móviles.

Algunas partes del mercado móvil están alcanzando su etapa de madurez, por ejemplo, el hardware. Si Apple puede producir otra ronda de crecimiento sólido, no será sólo porque "es el líder en el negocio de los smartphones y porque los teléfonos inteligentes están controlando casi todas las ramas de las comunicaciones. Eso se acabó", dijo Walter Price, un administrador de cartera de Allianz Global Investors en San Francisco. Los gigantes de la tecnología necesitan trucos nuevos trucos, agregó.

"La industria está evolucionando", aseguró Jim Tierney, un inversor de crecimiento de AllianceBernstein. "Si te detenés a defender tu monopolio, probablemente te atropellen".

Las actividades principales por las que son más conocidos aún son muy importantes. Google cuenta con que la publicidad en las búsquedas le reporta cerca del 70% de sus ingresos; el iPhone contribuyó el 62% de las ventas de Apple el año pasado; y las ventas online todavía representan el 51% de la facturación de Amazon. Pero su importancia va mermando.

"Las tasas de crecimiento seguirán disminuyendo", afirmó Price. "Lo que estamos viendo son los límites al crecimiento de todas estas compañías. La pregunta es, ¿tienen otro capítulo?".

Eso deja a Wall Street buscando pistas sobre qué tan grandes podrían ser estos segundos actos, cómo afectarán el potencial de ganancias de algunas de las empresas más exitosas de la historia, y cuáles de los grandes participantes del sector tecnológico están en mejores condiciones para beneficiarse.

También plantea la posibilidad de una nueva era de competencia directa entre lo que algunos analistas consideran negocios monopólicos, aunque parece que eso tardará más en desarrollarse de lo que les gustaría a los reguladores de la competencia mundial.

Un mensaje que dejó el dispar comportamiento bursátil de las acciones de Facebook y Apple en la última semana es que se han intensificado los riesgos y las posibles recompensas que acompañan a un período de mayor gasto de capital y de I+D (investigación y desarrollo).

Apple, por su parte, está empezando a ver beneficios de inversiones previas, lo que contribuyó a que su valuación en el mercado llegue a u$s 1 billón. Hace dos años, cuando comenzó a hablar más abiertamente con los inversores sobre el potencial de crecimiento de su negocio de servicios, muchos en Wall Street consideraron la jugada poco más que un intento de desviar la atención de la desaceleración del iPhone.

Pero en el último trimestre, servicios como App Store y la venta de suscripciones de música generaron el 17% de los ingresos y crecieron un 31%. Y Wall Street ahora considera a ésta una de las principales fuentes de crecimiento para Apple.

Por el contrario, Facebook está empantanado en una fase previa, en la que enfrenta costos más altos sin poder convencer aún a los inversores de los rendimientos que deben esperarse.

"Probablemente es donde se encontraba Google hace cinco años", señaló Tierney, refiriéndose a un período en el que al mercado bursátil le molestó el fuerte aumento del gasto de la compañía de búsquedas. Para los inversores que siguen con Facebook, agregó: "Tienen que darle un voto de confianza".

Wall Street está dividido sobre cuánto de la "inversión" de Facebook apunta realmente en apuntalar su principal servicio después de los recientes escándalos del uso de datos, por ejemplo, al contratar a 20.000 personas para moderar contenido. Está "entre oleadas de crecimiento", mientras arregla y amplía su plataforma, dijo Price. La pregunta es qué tan fuerte emergerá cuando termine este período de reorganización.

La incursión en nuevos mercados también tendrá efectos significativos y divergentes en el perfil de ganancias de los grupos. Por ejemplo, Amazon está experimentando un resurgimiento de las utilidades a medida que se diversifica. Casi todo lo nuevo que hace la compañía "se va a agregar su margen", dada la relativa falta de rentabilidad en la rama tradicional de comercio electrónico, contó Tierney.

Amazon ha incursionado en áreas más rentables, como las ventas de terceros donde se queda con 15% por vender productos de otras compañías y la computación en la nube, donde genera un fuerte margen operativo de 27%.

Los efectos ya son evidentes. Su margen de beneficio operativo alcanzó el 5,6% en el último trimestre, cifra que eclipsó el pronóstico de Wall Street de 3,2% y que es la más alta en más de una década.

Eso está ayudando a generar dinero para la inversión en nuevos mercados. Si Amazon fue un competidor muy temido durante sus años como vendedor minorista online con enorme crecimiento de los márgenes de ganancia, imagínate cuánto más temible se volverá a medida que vuelva a contar con un excedente de liquidez proveniente de sus nuevos servicios.

La posibilidad de que haya mayor competencia ha complicado el panorama. Después de intentos anteriores de invadir el terreno de sus rivales como los esfuerzos fallidos de Google de incursionar en las redes sociales, las grandes compañías tecnológicas en general se han contentado con mantenerse alejadas de los mercados centrales de las demás. Pero, según Mary Meeker, socia de la firma de capital de riesgo Kleiner Perkins y ex analista de Wall Street, eso debe cambiar a medida que se vean obligadas a buscar nuevas fuentes de crecimiento.

"Las hojas de ruta de sus principales productos, sus planes estratégicos conceptuales, son muy diferentes", explicó Benedict Evans, socio de Andreessen Horowitz y veterano observador de la industria tecnológica. Pero eso sigue conduciendo inevitablemente a una mayor competencia a medida que comienzan a competir más por la atención de los mismos usuarios, agregó.

Están surgiendo formas más directas de competencia. Amazon presiona a las marcas para que inviertan más en anuncios para que sus productos aparezcan entre los primeros resultados en las búsquedas en su sitio, lo cual es un desafío directo a Google. Los vendedores dicen que no tienen más remedio que hacerlo ya que el volumen de artículos vendidos en Amazon aumenta. Y para las grandes marcas que están estudiando cómo sus gastos en marketing se convierten en ventas reales, Amazon brinda evidencia sólida de un retorno de la inversión.

"Cuando la gente busca productos en Amazon, funciona", dijo Colin Kinsella, director ejecutivo para Norteamérica en Havas Media.

Sin embargo, es probable que esto tenga poco impacto en el equilibrio de poder, dada la magnitud de los negocios de publicidad digital que Google y Facebook ya han construido. Los ingresos por publicidad de Amazon alcanzarán los u$s 25.000 millones en 2020, estima Mark Mahaney de RBC Capital Markets. Es una cifra considerable, pero se proyecta que lo deje en un lejano tercer lugar.

Rich Greenfield, analista de BTIG, dice que los inversores están exagerando "demasiado" esta aparente competencia entre los rivales digitales. Podría parecer que Facebook está invadiendo el territorio de YouTube, propiedad de Google, y de Netflix con sus inversiones en contenido en video, pero lo que está buscando es una porción de los presupuestos que tienen los anunciantes para gastar en televisión. Junto con Google, agregó, "se van a alimentar de los cadáveres de los medios tradicionales durante los próximos años".

Los observadores creen que lo mismo podría suceder con el giro hacia la computación en la nube. Se han trasladado a la nube negocios por apenas unos u$s 50.000 millones de un sector de la tecnología de la información (IT) que mueve cerca de u$s 1 billón, estima Price. Google y Microsoft pueden estar persiguiendo de cerca a Amazon Web Services, líder en la nube, pero su principal rival es la tecnología local que venden los proveedores tradicionales de IT.

Nada de esto significa que esté predeterminado otro período sostenido de crecimiento. Existen claros riesgos externos. Al preguntárseles sobre la mayor amenaza, la mayoría de los inversores apuntan a una posible acción de los reguladores. La confianza inquebrantable de Silicon Valley en la capacidad de las empresas startup innovadoras para encontrar formas de evadir las compañías de tecnología maduras también permanece intacta, señaló Mike Volpi, socio de Index Ventures.

La incursión en nuevos mercados sugiere una próxima fase en el crecimiento de las grandes compañías tecnológicas. La pregunta sobre cuál sería la primera en llegar a una valuación bursátil del u$s 1 billón ya fue respondida. La carrera hacia los u$s 2 billones apenas ha comenzado.