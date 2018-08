Declararán los pilotos del vuelo de Antonini Wilson

La Justicia citará a declarar a los dos pilotos del vuelo que trasladó al venezolano Guido Antonini Wilson, a los choferes de Claudio Uberti, ex funcionario del entonces Ministerio de Planificación Federal, y a un grupo de empresarios que tuvo negocios con Venezuela, en el marco de la causa por el intento de ingresar al país una valija con u$s 800 mil dólares el 4 de agosto de 2007.

Este procesamiento judicial se reactivó en los últimos días a partir de la confesión de Uberti y de la declaración de un testigo, en medio del escándalo por los "Cuadernos K". Asimismo, el juez en lo penal económico Pablo Yadarola libró un exhorto a España para dar con un ex custodio de PDVSA que habría manipulado el maletín con el dinero en Venezuela al subirlo al avión. Yadarola firmó la semana pasada las indagatorias del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; del ex titular de la Aduana Ricardo Echegaray; de la ex secretaria de Ubeti, Victoria Bereziuk; y de un grupo de aduaneros junto a la del ex titular de ENARSA Exequiel Espinoza.