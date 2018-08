Cuatro propuestas para aprender finanzas en el último trimestre de 2018

En un abrir y cerrar de ojos ya sólo queda un 37% de un 2018 cargado de noticias financieras. La suba de la tasa del Tesoro de Estados Unidos, la depreciación del peso en Argentina, el cambio de autoridades del BCRA, fueron algunos de los factores que tomaron por sorpresa a los ahorristas menos prevenidos. El conocimiento es poder, así que para no perder tiempo antes de que llegue la hora del pan dulce y los brindis, El Cronista recopiló opciones de cursos, capacitaciones, especializaciones y posgrados sobre inversiones en el mercado de capitales para contar con el mejor background cuando sea el momento de tomar decisiones en 2019.

Para los "amateurs"

La Universidad de San Andrés propone un curso de dos meses para aquellos que están interesados en el mundo de las inversiones, pero que no han recibido educación académica al respecto. El programa "Finanzas para no Financieros" está orientado a ejecutivos, emprendedores y profesionales que no son especialistas en finanzas, pero necesitan incorporar los criterios de evaluación y análisis necesarios, para la toma de decisiones con visión financiera.

"El proceso de aprendizaje pone especial foco en transmitir conceptos, que a priori pueden parecer complejos, de manera muy fácil y didáctica, para incorporar rápidamente a la práctica diaria. Permite interpretar la información económico financiera para corregir o potenciar un negocio", explicaron desde la Udesa.

Se cursa una vez por semana en la sede de Microcentro de la Universidad y las clases van desde el 25 de septiembre hasta el 27 de noviembre.

Gente con poco tiempo

Una de las principales excusas a la hora de tomar una nueva capacitación es la dificultad para coordinar los horarios de la vida cotidiana con los que proponen las casa de estudios. En este punto, las capacitaciones a distancia se imponen. La Escuela Argentina de Finanzas Personales organiza una serie de cursos 100% virtuales, que apuntan a personas con poco conocimiento en finanzas pero que quieren empezar a invertir.

Hay un curso especializado en bonos, otro en acciones y el más novedoso, con las primeras herramientas para invertir en bitcoin. Toda la información respecto a estos cursos cortos se encuentra en su página web.

Para actualizarse

Esta semana comienza el Programa Ejecutivo en Finanzas Corporativas de la Universidad del CEMA, dirigido a profesionales y empresarios vinculados al área de finanzas de una empresa, pequeña o grande, que desean actualizar o adquirir conocimientos en temas de finanzas de la empresa.

"El programa le permite a una persona dedicada a las finanzas poder actualizarse o contar con un punto de partida hacia estudios mas profundos en las finanzas de empresas", explicaron en el CEMA.

"Asimismo se trabaja en el programa sobre la realidad argentina de financiamiento a través del sistema bancario y de mercado de capitales, permitiendo no solamente entender los procesos formales que hacen a la gerencia y dirección financiera de una empresa, sino su medio ambiente local con sus restricciones", detallaron.

El mes que viene también comienza un nuevo cohorte de la Mestría de Finanzas de la UCEMA, una de las pioneras en el país. Forma parte de las propuestas que la Universidad brinda como partner del CFA Institute. Al mismo tiempo cuenta con el reconocimiento de idoneidad de la CNV. Cuenta con 4 orientaciones: Mercado de Capitales, Finanzas Corporativas, Aspectos Legales de las Finanzas y Finanzas Bancarias.

Fuera de la City

La Universidad Austral lanzó este mes tres nuevas maestrías en su sede de Rosario. Entre ellas, la Maestría en Finanzas no sólo apunta a formar profesionales con capacidad para diagnosticar, evaluar y resolver problemas actuando tanto en el ámbito corporativo como en el de los mercados de diversa índole. Sino también que también aporta a los participantes las habilidades directivas necesarias para desempeñarse en cargos de alta dirección.